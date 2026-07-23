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Cambios en Habitaciones de La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuántas Serán y Cómo se Llamarán?

La Casa de los Famosos México 2026 estrena tres habitaciones: Tulúm, Ibiza y Malibú. Te contamos por qué cambiaron de dos a tres cuartos.

cambios-habitaciones-casa-famosos-2026-cuantos-cuartos-seran-como-llamaranFoto: Cuartoscuro

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La Casa de los Famosos México 2026 renueva con 3 habitaciones: Tulúm, Ibiza y Malibú. Un cambio que promete más drama y estrategia. Estreno el 26 de julio, no te lo pierdas.

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