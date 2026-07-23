Cambios en Habitaciones de La Casa de los Famosos 2026: ¿Cuántas Serán y Cómo se Llamarán?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegará con una de sus modificaciones más comentadas hasta ahora: por primera vez en la historia del reality, la casa contará con tres habitaciones en lugar de las dos tradicionales. El anuncio se hizo oficial este martes 21 de julio durante la conferencia de prensa de la nueva temporada, y estuvo a cargo de la conductora Galilea Montijo.

¿Cuántas habitaciones habrá y cómo se llamarán?

Los nombres oficiales de los tres cuartos son:

Tulúm

Ibiza

Malibú

Tres referencias directas a destinos turísticos que marcarán la estética de la casa en esta edición. Se trata de un cambio de fondo respecto a las tres temporadas anteriores, en las que los habitantes solo podían dividirse entre dos dormitorios con nombres temáticos.

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¿Por qué el cambio a tres cuartos?

La productora del programa, Rosa María Noguerón, explicó ante la prensa que la decisión responde tanto al rediseño completo de la casa como al aumento en el número de habitantes de esta temporada. De acuerdo con Noguerón, el nombre de los cuartos "tiene que ver con el estilo de la casa", que esta vez apuesta por un concepto maximalista y tropical, pensado para dar cabida a un elenco más numeroso.

Por su parte, Galilea Montijo no profundizó en el significado específico detrás de cada nombre, aunque confirmó que la remodelación fue integral y que el tema del espacio "no será ningún problema" con la llegada de más concursantes.

Un factor clave para las estrategias dentro de la casa

Como en ediciones anteriores, la forma en que se distribuyan los habitantes entre Tulúm, Ibiza y Malibú podría convertirse en una pieza clave del juego. Los cuartos han funcionado históricamente como el punto de partida para alianzas, estrategias y conflictos entre los participantes, por lo que se espera que la asignación a cada habitación sea uno de los primeros movimientos determinantes de la temporada.

Cuándo se estrena la nueva temporada

La Casa de los Famosos México 2026 abrirá sus puertas el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La gala inaugural se transmitirá por el Canal de las Estrellas, mientras que la señal en vivo estará disponible las 24 horas del día a través de ViX. Será entonces cuando el público conozca a detalle las tres nuevas habitaciones y cómo quedan distribuidos los habitantes confirmados hasta el momento.