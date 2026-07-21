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¿Quién es Brianda Deyanara? Conoce a la Habitante 13 de La Casa de los Famosos México 2026

Te contamos quién es Brianda Deyanara, la influencer que será la habitante 13 de La Casa de los Famosos México 2026: su trayectoria, redes y rumores de romance con Nicola Porcella

quien-es-brianda-deyanara-habitante-13-la-casa-de-los-famosos-mexicoFoto: Getty Images

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Brianda Deyanara, la estrella de TikTok con 37 millones de seguidores, es la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026. ¿Qué traerá al reality más visto?

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