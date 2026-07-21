¿Quién es Brianda Deyanara? Conoce a la Habitante 13 de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 reveló este lunes 20 de julio, a las 20:28 horas, a su decimotercera habitante: se trata de Brianda Deyanara, una de las influencers y creadoras de contenido más populares del país.

Las pistas que delataron a Brianda Deyanara

El clip promocional liberado por la producción muestra un ambiente decorado en tonos rosas, con arreglos florales, lámparas, celulares, cámaras fotográficas, un vestido plateado y una camioneta rosa. Estos elementos, ligados al mundo de la creación de contenido y no al de la música, llevaron a la audiencia a descartar a la cantante Bellakath, cuyo nombre también circulaba entre las teorías, y a inclinarse mayoritariamente por Brianda Deyanara como la habitante número 13.

La confirmación número 12 de esta temporada correspondió al youtuber uruguayo Fede Vigevani, revelado un día antes en medio de la transmisión de la final de la Copa del Mundo 2026.

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¿Quién es Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara Moreno Guerrero nació el 5 de agosto de 1995 en Tijuana, Baja California. Estudió Ciencias de la Comunicación y comenzó a construir su presencia en redes sociales a partir de 2017, tras mudarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades laborales.

Su despegue llegó primero en Instagram y YouTube, con contenido enfocado en moda y belleza, y se consolidó en TikTok, plataforma donde acumula decenas de millones de seguidores. Ese crecimiento la llevó a incursionar como conductora en programas como Los Trasnochados y Telehit durante 2018, y a ser nominada en 2019 a la categoría Instacrush de los Premios MTV MIAW.

Actualmente, Brianda suma más de 13 millones de seguidores en Instagram, cerca de 37 millones en TikTok y aproximadamente 1.7 millones de suscriptores en YouTube, cifras que la ubican entre las creadoras de contenido mexicanas con mayor alcance.

De los rumores con Nicola Porcella a La Casa de los Famosos

Su nombre entró a las tendencias recientemente luego de que circulara un video en el que aparece en una actitud cercana con Nicola Porcella, exhabitante de la casa y conductor. Las imágenes se viralizaron poco después de que el peruano le declarara su amor en vivo a la actriz Bárbara Islas, lo que generó especulación sobre un posible romance entre ambos.

Ahora, su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026 la colocaría en el centro de la conversación digital, sumando a su ya consolidada base de seguidores el interés de la audiencia del reality show más visto de Televisa.