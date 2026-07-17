¿Quién Será el Habitante 11 de La Casa de los Famosos 2026? Pistas del Siguiente Integrante

Ya se revelaron las nuevas pistas sobre el habitante número 11 de La Casa de Los Famosos, y las especulaciones sobre de quién podría tratarse crecen a medida que pasan las horas.

¿Cuáles son las pistas del habitante 11?

Entre los objetos mostrados en el adelanto se encontraban una motocicleta, bebidas alcohólicas, un aro de luz, un tripié, unos lentes, una gorra y una mochila negra: un perfil que miles de usuarios asociaron de inmediato con Jesús Ángel Pérez, conocido como "Ese Pérez" o "El Roro", influencer, comediante y cantante mexicano de 26 años con 1.5 millones de seguidores en Instagram.

El creador de contenido se hizo popular en TikTok por su humor irreverente y por canciones virales como "Pídete una miche", y suele aparecer en sus redes junto a la motocicleta que las pistas muestran.

🏍️🍹 ¿Quién anda por ahí rodando? 👀🔥 ¿De quién creen que sea la próxima revelación en #LaCasaDeLosFamososMx? 👇



🔺 Descubre de quién se trata este VIERNES 17 de julio en punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales 🚨 pic.twitter.com/171VdLMTpQ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 17, 2026

Así va el casting de la nueva temporada

Con miras al estreno del 26 de julio, la productora Rosa María Noguerón ha adelantado que la nueva temporada contará con 16 habitantes en total. Hasta ahora se han confirmado diez: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Massad Altamimi y Arantza Ruiz, esta última revelada como la décima integrante apenas un día antes de que surgieran las pistas del decimoprimer lugar.

La revelación oficial del habitante número 11 está programada para esta noche, viernes 17 de julio, a las 8:28 pm a través de los canales oficiales de Televisa y las redes de La Casa de los Famosos México.