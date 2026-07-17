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¿Quién Será el Habitante 11 de La Casa de los Famosos 2026? Pistas del Siguiente Integrante

Una moto, un aro de luz, un tripié, unos lentes, una gorra y una mochila negra son algunas de las pistas del habitante 11 de La Casa de los Famosos México 2026. ¿De quién crees que se trate?

pistas-habitante-11-la-casa-de-los-famosos-mexicoFoto: La Casa de los Famosos

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¿Quién será el habitante 11 de La Casa de los Famosos 2026? Las pistas apuntan a 'Ese Pérez'. Descubre más esta noche a las 8:28 pm.

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