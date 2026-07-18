Futbol

¿David Ospina al Atlante? 'Piojo' Herrera Busca al Portero Mundialista como Refuerzo

El portero colombiano de 37 años llegaría a los Potros de Hierro tras finalizar su contrato con el Atlético Nacional, de Medellín, Colombia.

Atlante de Miguel Herrera Planea Reforzarse con Portero Mundialista David OspinaAtlante de Miguel Herrera Planea Reforzarse con Portero Mundialista David Ospina. Foto: Reuters

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El costo de transferencia sería gratis por ser agente libre y de concretarse jugaría dos torneos cortos (Apertura 2026 y Clausura 2027).

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