¿David Ospina al Atlante? 'Piojo' Herrera Busca al Portero Mundialista como Refuerzo

Una contratación bomba planea realizar el Atlante que dirige Miguel “El Piojo” Herrera. Se trata de David Ospina, portero de Colombia que participó en el Mundial 2026.

En su regreso a la Primera División de la Liga MX, los Potros tienen en la agenda al portero colombiano de 37 años, que llegaría tras finalizar su contrato con el Atlético Nacional, de Medellín, Colombia.

Se contempla ofrecer ontrato por un año a Ospina, hasta junio de 2027, así que tanto el arquero como la directiva azulgrana estarían en la fase de revisión y cruce de documentos para proceder con la firma oficial, según medios locales.

¿Cuál sería el costo de transferencia para el Atalante?

El costo de transferencia sería gratis porque David Ospina es agente libre y de concretarse su llegada a la Liga MX jugaría dos torneos cortos (Apertura 2026 y Clausura 2027).

Se espera que Ospina aporte su bagaje internacional de primer nivel a la escuadra azulgrana tras haber formado parte de la Selección de Colombia en la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién es David Ospina?

David Ospina es el portero de la Selección de Colombia, con 130 partidos con la camiseta amarilla y nueve encuentros mundialistas.

Asistió al Mundial 2026 como tercer portero. Su rol se enfocó en el liderazgo y la guía de los más jóvenes del plantel dentro del vestuario.

Con más partidos que ningún otro jugador con la camiseta de Colombia, tiene experiencia suficiente para compartir con los futbolistas más jóvenes.

¿Dónde empezó su carrera?

La arrera como futbolista profesional de David Ospina inició en el Atlético Nacional, equipo en el que se encuentra actualmente. Supo convertirse en el portero colombiano con más experiencia en Europa.

Llegó a Francia para jugar con el Niza, luego se fue a Inglaterra para defender el arco del Arsenal, aunque sin mucha continuidad. Su última etapa en el viejo continente fue en las filas del Napoli italiano.

HVI