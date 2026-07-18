Seguridad

Detienen a Presunto Ladrón de Casa Habitación en Cuautlancingo, Puebla

Emmanuel "N" fue arrestado en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla a bordo de un automóvil con sus medios de identificación alterados.

Detenido Ladrón Emmanuel N Robo Casa Habitación San Lorenzo Almecatla Cuautlancingo PueblaDetienen a Sujeto por Presunto Robo a Casa-Habitación en Cuautlancingo, Puebla. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

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Emmanuel 'N', de 22 años, arrestado en San Lorenzo Almecatla por robo a casa. Vehículo con placas alteradas también asegurado. Más detalles aquí.

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