Detienen a Presunto Ladrón de Casa Habitación en Cuautlancingo, Puebla

Este viernes 17 de julio de 2026 fue detenido Emmanuel “N” de 22 años de edad por ser presunto responsable del delito de robo a casa habitación en el municipio poblano de Cuautlancingo.

De acuerdo con las autoridades, el supuesto ladrón fue arrestado en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, a bordo de un automóvil con sus medios de identificación visiblemente alterados.

Detienen a Emmanuel “N” por robo a casa-habitación en Cuautlancingo, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo informa que, derivado de un reporte a los números de emergencia por un probable robo a casa habitación en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, elementos de seguridad detuvieron a Emmanuel “N”, de 22 años de edad, por su presunta participación en dicho delito.

El detenido, con domicilio al sur de la ciudad de Puebla y quien manifestó desempeñarse como peluquero y conductor de plataforma, fue asegurado en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Aseguran vehículo con elementos de identificación alterados en Cuautlancingo, Puebla

Durante la intervención, también fue asegurado el vehículo presuntamente utilizado para la comisión de los hechos. La unidad presentaba irregularidades visibles en sus placas y elementos de identificación, ya que el engomado se encontraba cubierto con cinta adhesiva, no portaba la placa trasera y parte de la placa delantera también estaba cubierta.

Emmanuel “N” y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ