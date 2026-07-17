Detienen a Tres Presuntos Ladrones de Autopartes en Calpulalpan, Tlaxcala

Este jueves 16 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de tres sujetos presuntamente responsables del robo de autopartes en el municipio tlaxcalteca de Calpulalpan.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos fueron arrestados sobre la carretera México-Veracruz, donde también fue asegurado un automóvil, rines, llantas y un inhibidor de señal.

Detienen a tres sujetos por robo de autopartes en Calpulalpan, Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a tres presuntos responsables del robo de autopartes en el municipio de Calpulalpan.

Tras un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron el vehículo señalado sobre la carretera México–Veracruz. Durante la inspección aseguraron cuatro rines con llantas y un inhibidor de señal.

Finalmente, los tres detenidos, el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Aseguran armas de fuego durante cateo en Los Reyes de Juárez, Puebla

Este viernes 17 de julio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla logró el aseguramiento de armamento, equipo táctico y vehículos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

La intervención que tuvo lugar en la localidad de Santiago Acozac, permitió asegurar 30 cartuchos útiles, tres armas de fuego largas, entre ellas una denominada “cuerno de chivo”, tres chalecos tácticos, dos motocicletas, un vehículo compacto y una camioneta.

Esta acción en el municipio poblano de Los Reyes de Juárez representa un golpe a la capacidad operativa y logística de los grupos delictivos, al retirar de circulación recursos que presuntamente eran empleados para la comisión de delitos.

Con información de N+

GMAZ