Seguridad

Detienen a Tres Presuntos Ladrones de Autopartes en Calpulalpan, Tlaxcala

Elementos de seguridad arrestaron a los sujetos y aseguraron un vehículo con autopartes supuestamente robadas sobre la carretera México-Veracruz.

Detenidos Tres Ladrones Robo Autopartes Carretera México Veracruz Calpulalpan TlaxcalaDetienen a Tres Sujetos por Presunto Robo de Autopartes en Calpulalpan, Tlaxcala. Foto: X @SSCTlaxcala

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Tres detenidos por robo de autopartes en Calpulalpan, Tlaxcala. SSC y Semar aseguran vehículo y objetos robados en la carretera México-Veracruz. Descubre más sobre esta operación.

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