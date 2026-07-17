¿Vas al Fan Festival del Zócalo CDMX? Así Estará el Clima Durante la Final del Mundial 2026

Si te vas a lanzar al Fan Festival del Zócalo CDMX para disfrutar del partido Argentina vs España, la gran final del Mundial 2026, toma en cuenta cómo estará el clima el domingo 19 de julio en el Centro Histórico de la Ciudad de México; estos son los detalles.

Desde el 11 de junio, la Plaza de la Constitución se convirtió en el lugar preferido de los aficionados para apoyar a sus equipos favoritos en la justa deportiva más importante del mundo. Debido a que, además de los partidos, hubo conciertos para animar a los asistentes.

La afición de varios países “voló” mientras disfrutó de la experiencia mundialista en la Ciudad de México, debido a que fue la primera ciudad en albergar por tercera ocasión la Copa del Mundo, algo histórico.

Además, el Zócalo también reunió a miles de aficionados mexicanos, quienes bajo el lema “¿Y si sí?”, apoyaron con todo el corazón a la Selección Mexicana hasta que terminó su participación en la fase de octavos de final al perder contra Inglaterra 3-2, en el Estadio Sede CDMX.

Sin embargo, la eliminación de México no fue motivo para detener la fiesta en el Fan Festival del Zócalo CDMX, porque en los siguientes partidos también se reportó gran aforo de visitantes y de aficionados mexicanos.

Por esta razón, se prevé que la escena se repita este fin de semana para el último partido del Mundial 2026: Argentina vs España. ¿Te vas a lanzar? Así estará el clima este 19 de julio de 2026 en el Zócalo CDMX.

¿Cómo estará el clima el 19 de julio de 2026 en el Fan Festival Zócalo CDMX?

Es importante que consideres las condiciones del clima para el domingo 19 de julio de 2026, sobre todo si vas a ver el partido de la final del Mundial 2026 en la megapantalla del Fan Festival del Zócalo CDMX.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del clima están condicionadas a la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste de México.

A lo anterior, se suman las circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura, además de la onda tropical núm. 19, la cual se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, y dicha onda se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Por lo tanto, se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

En el caso de la Ciudad de México, las autoridades de la Conagua pronostican que por la mañana se registre un cielo medio nublado con ambiente templado y presencia de bruma.

No olvides tu paraguas para ver la final Argentina vs España en el Fan Festival del Zócalo CDMX, ya que por la tarde, se espera ambiente cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

“Mismos que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo”, alertó.

Se prevé una temperatura mínima de 14 a 16 °C, así como una máxima estimada de 25 a 27 °C. Toma nota, porque se prevé un viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

EPP