Así Denunció Periodista Josué Martínez Amenazas antes de Ser Asesinado en Puebla

El asesinato del periodista Josué Martínez Contreras es investigado por la Fiscalía de Puebla. Se dio a conocer un video en el que el comunicador señala ser víctima de amenazas de muerte por parte del presidente municipal de San Martín Texmelucan.

Este jueves 16 de julio de 2026, las autoridades fueron alertadas por un hombre atacado a balazos en la calle Leona Vicario de la colonia San Lucas Atoyatenco. Dos sujetos en motocicleta dispararon contra él en varias ocasiones. Los servicios de emergencia solo confirmaron su fallecimiento.

El hijo del periodista, un adolescente de 13 años de edad que presenció el ataque y llamó a las autoridades para reportar el homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió la carpeta de investigación para recabar los indicios balísticos, esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los autores materiales.

Luego de darse a conocer el asesinato del director de Noticias San Martín, habitantes, colegas y organismos de protección a periodistas, exigieron que el caso no quede impune.

Lo anterior, porque se tenía conocimiento de que Josué Martínez Contreras, se dedicaba a informar en su portal de noticias sobre acontecimientos que afectan directamente a los pobladores del municipio, por ejemplo, actos de inseguridad o corrupción.

¿Cómo amenazaron a Josué Martínez Contreras?

A través de redes sociales, se dio a conocer un video en el que el periodista Josué Martínez Contreras, denunciaba ser víctima de amenazas. “Me quieren quitar”, refirió.

En la grabación explicó que el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, lo llamó para intimidarlo.

“Me decía el presidente (municipal) ‘No que tú tan recto’ Y le digo ‘Tú me amenazaste, me hiciste la llamada y me amenazaste…y me quieren quitar’”, afirmó.

Josué indicó en el video que le dolía ver cómo estaba su comunidad, por lo que las amenazas, en lugar de afectar, lo fortalecían para continuar con su trabajo. Las personas cercanas al comunicador refieren que las amenazas llegaron desde hace aproximadamente seis meses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tenía Seis Meses Amenazado: Asesinan al Periodista Josué Martínez Contreras en Puebla

Reacciona presidente municipal de San Martín Texmelucan

El Gobierno del Estado de Puebla condenó el homicidio y exhortó formalmente a la institución para agilizar las indagatorias con total apego a la protección del libre ejercicio de la información y la verdad.

En tanto, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, se refirió al asesinato del periodista Josué Martínez Contreras a través de un mensaje en redes sociales.

El edil señaló que ya se reunió con los familiares cercanos del comunicador, a quienes les reiteró el apoyo necesario y les aseguró el esclarecimiento de los hechos. “Este acontecimiento no quedará impune”, refirió.

También aprovechó el espacio para “condenar enérgicamente” que algunas personas ocupen el dolor de la familia por intereses personales. Además, dijo que en San Martín Texmelucan se respeta la libertad de expresión.

“Reiteramos que en San Martín Texmelucan, y tal y como lo sabía nuestro amigo Josué, se garantiza el respeto a la libertad de expresión y así lo seguiremos haciendo tal y como él lo defendía. Un gran luchador social...Gracias, Josué”, dijo en su mensaje.

EPP