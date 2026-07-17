Así Denunció Periodista Josué Martínez Amenazas antes de Ser Asesinado en Puebla

El comunicador Josué Martínez Contreras denunció ser víctima de amenazas antes de ser asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla

El periodista Josué Martínez Contreras fue asesinado en San Martín Texmelucan, PueblaFoto: Especial
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