Embajador de México en Estados Unidos se Reúne con ICE por Casos de Connacionales Muertos

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, se reunió con el director interino de ICE para abordar los casos de connacionales muertos en operativos o bajo custodia de la agencia

Embajada de México en Estados Unidos se reúne con ICEEmbajada de México en Estados Unidos se reúne con ICE. Foto: X @robertolazzeri

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Muertes de mexicanos bajo custodia de ICE generan tensión. Embajador Lazzeri busca esclarecer casos y mejorar coordinación. ¿Cómo impactará esto en la relación bilateral?

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