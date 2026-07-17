Embajador de México en Estados Unidos se Reúne con ICE por Casos de Connacionales Muertos

La embajada de México en Estados Unidos se reunió con la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La reunión fue para abordar los casos de connacionales que han muerto en operativos o bajo custodia de la agencia migratoria.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes de ICE en Houston, fue objeto de una protesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

18 mexicanos han muerto bajo custodia y en operativos de ICE.

La más reciente muerte fue el de un mexicano que fue atropellado cuando huía de ICE en Florida.

Embajador de México en Estados Unidos se reúne con director de ICE

A través de X, Roberto Lazzeri difundió que se reunió con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En la reunión con David Venturella, director interino de ICE, y Charles Wall, subdirector, se abordó la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos de la agencia migratoria, así como bajo custodia en sus centros de detención.

Al respecto, el embajador de México en Estados Unidos declaró:

“Nos reunimos con el Director Interino de ICE, David Venturella, y el Subdirector, Charles Wall, para abordar los casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia de ICE”.

El diplomático añadió que pidió el esclarecimiento de cada una de las muertes de connacionales por responsabilidad de ICE:

“Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias, y acordamos explorar mecanismos de coordinación para prevenir que se repitan”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México Presentará Denuncias Penales por Muertes de Connacionales a Manos de ICE

Lazzeri señaló que “México respeta el derecho de cada país a aplicar sus leyes migratorias”, pero subrayó que estas acciones deben realizarse con respeto a los derechos de las personas.

México presenta denuncia por muertes de mexicanos a manos de ICE

El pasado 13 de julio, durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaría una denuncia penal por la muerte de diecisiete connacionales.

La presidenta puso especial hincapié en el fallecimiento Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado por agentes de ICE en Houston, Texas, pese a llevar 35 años en Estados Unidos y no tener antecedentes penales:

"Hoy la SRE va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fiscalías estatales en Estados Unidos, por el fallecimiento de diecisiete connacionales. Entre ellos el último que fue prácticamente ultimado, se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston”.

La mandataria señaló que las denuncias no representaban un cambio en la relación bilateral con Estados Unidos. No obstante, explicó que la protección de connacionales es la obligación de cualquier gobierno y que México no busca generar un conflicto diplomático.