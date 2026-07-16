Asesinato del Mexicano Lorenzo Salgado en Texas: Presunta Droga, Fabricación de Evidencia y ICE

El hallazgo de cuatro bolsas con una sustancia de apariencia cristalina, presuntamente metanfetamina, abrió una nueva línea de investigación en el caso del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Houston, Texas.

De acuerdo con documentos judiciales publicados este miércoles, un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) aseguró que observó desde el exterior de la camioneta que conducía Salgado Araujo cuatro pequeñas bolsas de plástico con una sustancia blanca de aspecto cristalino.

Según la declaración, tres de las bolsas estaban colocadas sobre la consola central, entre los asientos del conductor y del copiloto, mientras que la cuarta se encontraba en el piso del lado del acompañante.

El agente señaló que, por su apariencia y forma de empaquetado, las sustancias eran consistentes con metanfetamina. Sin embargo, el documento no indica que hayan sido sometidas a pruebas de laboratorio ni establece a quién pertenecían.

Las autoridades también precisaron que las bolsas fueron fotografiadas desde el exterior del vehículo y que la camioneta aún no había sido registrada cuando se solicitó la orden judicial para inspeccionarla en busca de drogas y otros posibles indicios relacionados con delitos de posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas.

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La declaración agrega que la presencia de la presunta droga no fue el motivo por el que los agentes intentaron detener la camioneta. El operativo estaba relacionado con asuntos migratorios y no existían indicios previos de que el vehículo transportara sustancias ilícitas.

Tampoco se había informado anteriormente que Lorenzo Salgado Araujo o los otros tres ocupantes de la camioneta tuvieran antecedentes penales o investigaciones relacionadas con narcóticos.

"Preocupa la fabricación de evidencia"

Tras la difusión de los documentos, David Cruz, portavoz de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), acusó a las autoridades de intentar construir una narrativa para justificar la actuación de los agentes involucrados en el caso.

“Nos sorprende y realmente es algo triste ver cómo están fabricando supuesta evidencia”, afirmó Cruz.

El representante de la organización exaltó que les preocupa la aparición de la presunta evidencia y sostuvo que no confían en la investigación. Además, recordó que la declaración del FBI no sostiene que Salgado Araujo intentara arrollar a un agente, como señaló inicialmente el Departamento de Seguridad Nacional.

Por su parte, los otros tres hombres que viajaban en la camioneta también rechazaron esa versión. A través de sus abogados, aseguraron que Lorenzo Salgado Araujo no intentó atropellar a ningún agente y que el disparo ingresó por la ventana del conductor.

Con información de EFE