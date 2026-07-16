Asesinato del Mexicano Lorenzo Salgado en Texas: Presunta Droga, Fabricación de Evidencia y ICE

El FBI reportó el hallazgo de cuatro bolsas con una sustancia de apariencia cristalina en la camioneta del mexicano

Asesinato de Lorenzo Salgado en Texas: Bolsas de Presunta Droga, Fabricación de Evidencia. Foto: AFPAsesinato de Lorenzo Salgado en Texas: Bolsas de Presunta Droga, Fabricación de Evidencia. Foto: AFP

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El FBI encuentra presunta metanfetamina en el vehículo de Lorenzo Salgado, asesinado por ICE. ¿Es esto una fabricación de evidencia? Descubre más sobre este polémico caso.

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