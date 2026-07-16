Maradona y el Triunfo ante Inglaterra Tras Guerra de Malvinas: "No lo Vimos como Algo Político"

Argentina volvió a vencer a Inglaterra en una Copa del Mundo y por ello recordamos aquel legendario partido en México 86, cuando Maradona le marcó dos goles a los británicos

Maradona le marcó dos goles a Inglaterra en cuartos de final del Mundial México 86Maradona le marcó dos goles a Inglaterra en cuartos de final del Mundial México 86

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Maradona y su legendario partido en México 86: dos goles a Inglaterra tras la Guerra de Malvinas. ¿Fue una revancha política? Descubre lo que dijo el astro argentino.

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