Maradona y el Triunfo ante Inglaterra Tras Guerra de Malvinas: "No lo Vimos como Algo Político"

El 22 de junio de 1986, Argentina eliminó en cuartos de final del Mundial a Inglaterra, con dos goles de Diego Armando Maradona, que a partir de ese momento no dejó dudas de ser el mejor del orbe.

Mientras para la prensa argentina de la época se trató de una venganza por lo ocurrido cuatro años antes en Las Malvinas, para el astro fue diferente, según declaró un día después del duelo.

Según reportaron medios británicos, 20 mil policías custodiaron la seguridad ese domingo en el Azteca, y aún así hubo riñas entre hooligans y barras bravas que se extendieron a los alrededores, llegando hasta la calzada de Tlalpan.

En algunos medios ingleses, se lamentaban por la eliminación y llamaban a Maradona "tramposo y genio", al tiempo que hacían referencia a que la selección sudamericana se las había cobrado por lo sucedido en la guerra en 1982.

Era verdad que en el ambiente había una especie de revancha, alimentada sobre todo por lo que sucedía afuera de la cancha. Para Argentina, era de vida o muerte tomar venganza en el terreno deportivo.

Un despacho de la agencia UPI, hacía referencia a lo publicado en diarios argentinos luego de la victoria de La Albiceleste, entre ellos los del diario Crónica. A continuación algunos de los titulares publicados en aquel momento por los periódicos:

¿Con la mano? ¡Anda a quejarte con la Tatcher!.

R.I.P (Reventamos, Ingleses, Piratas).

Malvinas 2 Ingleses 1.

Dios salve a la Argentina.

En el pie de foto del primer tanto (que Maradona hizo con la mano), el diario Crónica escribió: "Los piratas dicen que hubo mano y nosotros que el que roba a un ladrón...".

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“Las Malvinas son argentinas” es un mantra que repiten los argentinos

Como ocurrió en aquel 1986, donde los jugadores portaron playeras con el lema "Las Malvinas son argentinas", este miércoles 15 de julio de 2026, algunos futbolistas desplegaron mantas con el mismo mensaje.

Han pasado 40 años desde aquella derrota en el Azteca y 44 de lo acontecido en Las Malvinas, y el mensaje político se mantiene en algunos espectros de la sociedad argentina, incluida en su selección.

Por ello, es bueno recordar las palabras de Maradona, el gran astro del futbol, un día después de aquel mítico duelo en la Ciudad de México, como reportó El Informador el 23 de junio del 86.

Cuestionado si el triunfo de trataba de una revancha por la guerra contra Inglaterra, 'El Diego' respondió:

"Nosotros nos dedicamos a jugar futbol y nunca lo vimos desde un punto de vista político. Siento que esto haya decepcionado a muchas personas".

De acuerdo con el diario El Nacional, del 24 de junio de 1986, Maradona dijo que cuando hizo el segundo gol, conocido como el "del siglo", pensaba en sus familiares, cercanos y sobre todo "en beneficio de mi país", pero lo importante es que "Argentina ganó un encuentro decisivo frente a un gran rival como fue Inglaterra".

Con información de N+

ICM