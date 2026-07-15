¿Sancionarán a Argentina por Festejo con Manta sobre Malvinas tras Partido vs Inglaterra?

Distintas imágenes captaron a Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, de Argentina, festejando con una pancarta que decía: “Las Malvinas son argentinas”

¿Podrían Sancionar a Argentina para la Final por Festejo con Manta sobre Malvinas tras Partido vs Inglaterra?Jugadores de Argentina celebran con una pancarta relacionada con las Islas Malvinas tras el partido contra Inglaterra en Mundial 2026. Foto: Reuters

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Medios británicos han reportado que la federación de Inglaterra presentará una queja ante la FIFA por la exhibición de la pancarta de contenido político

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