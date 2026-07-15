¿Sancionarán a Argentina por Festejo con Manta sobre Malvinas tras Partido vs Inglaterra?

Las celebraciones del equipo de Argentina se han vuelto virales no solo por vencer a Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026, un grupo de jugadores sostuvieron una manta con un mensaje polémico sobre las Islas Malvinas y surge la duda de si la FIFA podría sancionarlos para la final.

Así es como jugadores argentinos mostraron la pancarta sobre las Malvinas. Foto: EFE

Distintas imágenes captaron a Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, de Argentina, festejando con una pancarta que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

¿Por qué traían una pancarta jugadores de Argentina?

Los futbolistas argentinos desplegaron un mensaje en la cancha, después de la victoria de la Selección de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, disputada en el Estadio de Atlanta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Argentinos Celebran Pase a la Final del Mundial 2026 en Ángel de la Independencia en CDMX

En los festejos, el defensor Nicolás Otamendi también estuvo presente al lado de jugadores que celebran así la dramática clasificación que se desbordó.

Esto ocurre a pesar de los estrictos protocolos de seguridad de la FIFA, que prohiben el ingreso de banderas o insignias alusivas al conflicto bélico de 1982 al catalogarlas como propaganda política.

Pancarta reaviva reclamo sobre las Malvinas

Esta pancarta ha reavivado el debate internacional por el reclamo histórico de soberanía sobre las islas Malvinas, un tema sensible que añade tensión a los partidos de futbol entre ambos países.

Esta victoria de la Selección Argentina lo sitúan en la gran final del torneo, en la que se enfrentará a España para intentar defender su campeonato.

¿FIFA sancionará a Argentina por manta sobre las Malvinas?

Por ahora la FIFA no ha anunciado alguna sanción ni que se abra un expediente disciplinario contra los futbolistas argentinos.

Pero la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y los jugadores implicados (Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Cristian Romero) ameritan sanciones debido al reglamento del organismo.

¿Qué sanciones contempla la FIFA para estas situaciones?

Medios británicos han reportado que la federación de Inglaterra presentará una queja ante la FIFA por la exhibición de la pancarta de contenido político.

De acuerdo con la FIFA, en los Mundiales son primero las sanciones económicas antes que las suspensiones deportivas en casos de situaciones políticas.

Por ejemplo, en el Mundial de 2018 los jugadores suizos Xhaka y Shaqiri, solo recibieron multas de 10 mil francos suizos por gestos políticos en la cancha.

En 2014, la FIFA ya multó a la AFA con 33 mil dólares después de que los futbolistas posaran con un cartel idéntico de "Las Malvinas son Argentinas" antes de un partido amistoso.

Al volver a repetirse una situación similar, el monto económico de la sanción a la federación podría ser considerablemente mayor.

HVI