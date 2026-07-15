Historial España vs Argentina en Mundiales: Antecedentes Rumbo a la Final Este 19 de Julio

España y Argentina se verán las caras para definir al campeón del Mundial 2026; este es el historial completo de enfrentamientos entre ambas selecciones

Trofeo de la Copa del MundoFoto: Getty Images
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