Historial España vs Argentina en Mundiales: Antecedentes Rumbo a la Final Este 19 de Julio

EL Mundial 2026 está listo para vivir su momento cumbre. Tras un torneo repleto de emociones en suelo norteamericano, España y Argentina se verán las caras este domingo 19 de julio en la Gran Final. El escenario no podría ser más imponente: el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) albergará una definición inédita por el título absoluto del futbol mundial.

Ambos conjuntos llegan en un estado de gracia tras su paso por el certamen. La selección española dirigida por Luis de la Fuente selló su pase tras imponerse con jerarquía a Francia por 2-0 en semifinales, mientras que la escuadra albiceleste, vigente campeona defensora del título, hizo lo propio venciendo a Inglaterra por 2-1. Sin embargo, a pesar de la inmensa historia que comparten ambos países, sus caminos en las Copas del Mundo se han cruzado en contadas ocasiones.

A continuación, repasamos el historial y los antecedentes de cara al partido más importante del año.

El único e histórico choque mundialista: Inglaterra 1966

Aunque parezca increíble , tratándose de dos de las potencias más dominantes de la historia del futbol, España y Argentina solamente se han enfrentado una vez en los Mundiales. Para encontrar dicho partido hay que remontarse 60 años atrás, concretamente a la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

Aquel encuentro, disputado el 13 de julio de 1966 en el estadio de Villa Park (Birmingham), culminó con una victoria para Argentina por 2-1. El delantero albiceleste Luis Artime abrió el marcador, España logró igualar momentáneamente de la mano de Amancio Amaro, pero finalmente Ermindo Onega decretó el triunfo sudamericano en la recta final. Desde entonces, la fortuna y los sorteos del torneo de la FIFA se encargaron de evitar que se volvieran a cruzar sobre el césped mundialista.

Un historial absoluto perfectamente equilibrado

Si bien en Mundiales la balanza se inclina sutilmente para el lado sudamericano por aquel partido del 66, el historial general acumulado sumando partidos oficiales y amistosos a lo largo del tiempo refleja una paridad asombrosa.

A lo largo de su historia, se han enfrentado en 14 ocasiones. Los números son un auténtico espejo: 6 victorias para Inglaterra, 6 para Argentina y 2 empates.