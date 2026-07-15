¿Cuántos Jugadores Han Fallecido Durante o Después de un Mundial?

Con el reciente caso de la muerte de Jayden Adams, quien falleció luego de haber disputado el Mundial 2026 con la selección de Sudáfrica, repasamos si existen otros casos similares

Jayden Adams, ex jugador de la selección de SudáfricaFoto: Getty Images
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