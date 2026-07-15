¿Cuántos Jugadores Han Fallecido Durante o Después de un Mundial?

Hace apenas unos días se confirmó el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica que fue titular en dos partidos de la Copa del Mundo 2026, incluyendo el juego inaugural ante la Selección Mexicana. Su cuerpo fue hallado sin vida en su país natal luego de que su equipo fuera eliminado del Mundial y aunque no se ha esclarecido la causa de su muerte, una de las líneas de investigación es un posible suicidio.

Es por eso que en N+ hacemos un breve repaso de los jugadores que han fallecido durante o después de haber jugado un Mundial.

Jayden Adams, el único que ha fallecido durante un Mundial

El caso de Jayden Adams en 2026 es, hasta ahora, el úncio de un jugador que ha perdido la vida mientras se disputaba la Copa del Mundo en la que él participó. El sudafricano de apenas 25 años de edad fue encontrado sin vida en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Su padre, Juanito Adams, espera los resultados de la autopsia para preparar el funeral del futbolista. 'No será fácil seguir adelante', dice

Jugadores que murieron después de jugar un Mundial

En 1994 Andrés Escobar, ex futbolista colombiano, tuvo la mala fortuna de anotar un autogol que le costó la eliminación a su selección del Mundial disputado en Estados Unidos. Aquel error no sólo le costó el pase a la siguiente ronda del certamen, sino la propia vida.

Días después de haber marcado en su propia portería, Escobar fue asesinado en Medellín, Colombia. La prensa de ese país maneja dos versiones sobre el móvil del crimen. La primera apunta que la discusión entre el jugador y sus asesinos ocurrió porque estos le reclamaron el autogol en el Mundial; la segunda apunta a un conflicto ajeno al ámbito futbolístico.

Otro caso fue el de Marc-Vivien Foe, quien disputó el Mundial de 2002 con la selección de Camerún. Un año más tarde, el futbolista falleció durante un partido de la Copa Confederaciones a causa de un paro cardíaco.

También se recuerda la muerte de Antonio de Nigris, quien fue parte del plantel de México que jugó la Copa del Mundo en 2002 y que, en 2009, perdió la vida por un problema cardíaco mientras se encontraba en Grecia, en donde jugaba al futbol profesional.