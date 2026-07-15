Esta es la Relación que Hay entre Real del Monte, los Británicos y el Futbol

Mineros de la región y británicos protagonizaron hace más de 120 años, un momento que cambiaría la historia del deporte en México y despertaría una pasión en todo el país

Hace más de 120 años, en Real del Monte, se jugó el primer partido de futbol en MéxicoFoto: Pixabay | Ilustrativa

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Real del Monte, la cuna del futbol en México. Hace más de un siglo, mineros británicos y locales jugaron el primer partido.

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