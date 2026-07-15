Esta es la Relación que Hay entre Real del Monte, los Británicos y el Futbol

Hace más de 120 años, en los patios de la mina de Dolores, en Real del Monte, Hidalgo, mineros de la región y británicos protagonizaron un momento que cambiaría la historia del deporte en México y despertaría una pasión en todo el país: el primer partido de futbol.

Al respecto, Daniel Zarate Ramírez, especialista de futbol, indicó:

"Vinieron mineros de Cornualles, británicos a traer el futbol a la Comarca Minera que era conformada por Pachuca y Real del Monte. En 1889 hay un periódico que se llama El Minero de Pachuca que está en obra del cronista del estado de Hidalgo que habla de un partido de futbol entre mineros de la mina del Rosario contra la mina de La Joya, hay una pelea y por eso se sabe del partido de futbol"

Felipe, vecino de Real del Monte, Hidalgo, recuerda:

"Aquí antes había campos para jugar cada 8 días, cada 8 días futbol, hubo mucha gente muy buena aquí"

Llegada de mineros británicos a Pachuca

Fue en 1824 cuando mineros británicos llegaron a Pachuca y Mineral del Monte, trayendo consigo su cultura, y una forma de convivir fuera de las labores de la mina, en la que solo ocupaban un balón y un patio.

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Futbol

En 1863 se creó el futbol como tal y en 1889 se escribió la primera nota en un periódico local sobre un partido entre equipos mineros.

"Ya en el siglo XX se tienen datos de que los mineros salían a jugar, sobre todo los jóvenes que eran los que conformaban estos equipos de mineros Cornualles, de la mina de Dolores, que como te comenté, jugaban contra los de La Joya, contra otras minas", señaló Zarate Ramírez.

A más de un siglo del primer partido en México, los realmontences de todas las generaciones mantienen el orgullo de que su tierra, es la cuna del balompié en México.

Como lo refiere Jesús Gómez, vecino de Real del Monte:

"Me siento muy, muy orgulloso la verdad. Yo desde pequeño he jugado aquí en todos los barrios, entonces es bonito, que venga gente y te diga eso de todos los lados, aquí hay personas, bueno conozco algunos chicos, adolescentes que han sido muy buenos jugando"

Gregorio Fragoso, otro vecino de Real del Monte aseguró que se debe fortalecer el deporte:

"Sí se debe de fomentar más el deporte para ayudar a la ciudadanía, a las generaciones que vienen y hacerles saber la realidad de la historia del futbol de dónde viene"

En Pachuca fue fundado alrededor del año 1895 el Club Atlético Pachuca que es reconocido como el primer Club de Futbol en México.

Con información de Bertha Alfaro.

LECQ