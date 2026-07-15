Se Forma Ciclón Elida Hoy en el Pacífico: ¿Dónde Está y Hacia Dónde se Dirige?

La depresión tropical Cinco-E evolucionó este miércoles 15 de julio de 2026 a la tormenta tropical Elida, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

De acuerdo con la última imagen satelital, el ciclón tropical se localiza a 910 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Sus desprendimientos nubosos propiciarán chubascos con descargas eléctricas en Baja California Sur.

La #DepresiónTropical Cinco-E se intensificó a #TormentaTropical #Elida en el océano #Pacífico. Se localiza a 910 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para costas nacionales. Detalles, en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/7d6XzgzD9t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

¿Hay peligro en México por Elida?

El SMN informó que, debido a la distancia y trayectoria de Elida, esta no representa peligro para territorio mexicano.

"No representa peligro para costas nacionales", informó en una tarjeta informativa el organismo de la Conagua.

¿Hacia dónde va Elida?

Elida presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a 24 kilómetros por hora.

¿Qué es una tormenta tropical?

Una tormenta tropical es un ciclón tropical intenso caracterizado por una masa de aire cálido y húmedo, con vientos máximos sostenidos que alcanzan velocidades de entre 63 y 118 km/h.

Esta representa una fase previa a convertirse en huracán y suele producir fuertes lluvias e inundaciones.

Con información de Conagua