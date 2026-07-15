Se Forma Ciclón Elida Hoy en el Pacífico: ¿Dónde Está y Hacia Dónde se Dirige?

El ciclón tropical se localiza al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur

Trayectoria de Elida por el Pacífico. Foto: NOAATrayectoria de Elida por el Pacífico. Foto: NOAA

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El ciclón Elida evoluciona en el Pacífico. Aunque no amenaza a México, sus nubosidades podrían causar chubascos en Baja California Sur. Infórmate más.

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