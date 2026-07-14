Advierten que Depresión Tropical Podría Evolucionar a Huracán: ¿Cuándo y Cómo Afectaría México?

El Centro Nacional de Huracanes informó sobre la formación de una depresión tropical en el océano Pacífico. La agencia perteneciente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió que el meteoro podría convertirse en un huracán durante la noche del jueves 16 de julio.

Este sería el quinto ciclón de la temporada en el Pacífico.

Se anticipan 21 ciclones en las aguas del Pacífico durante esta temporada.

Advierten por posible formación de ciclón para el jueves en el Pacífico

Aunque está a gran distancia de las costas mexicanas, la depresión tropical se ubica en la misma latitud que los estados de Guerrero y Oaxaca.

No obstante, el pronóstico actual indica que no golpeará en las costas de México.

Por el contrario, la depresión tropical se moverá hacia el oeste y podría disolverse en el océano, sin impactar en tierra firme. En este momento el meteoro registra vientos sostenidos de 56 kilómetros por hora.

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El meteoro habría de convertirse en ciclón durante la mañana del miércoles y evolucionaría en huracán el jueves. No obstante se degradaría el domingo, cerca del meridiano 25º, a la altura de Baja California Sur, aunque muy lejos de la costa.

¿Cómo se llamará el ciclón que se forma hoy en el Pacífico?

En las imágenes del satélite GOES de la NOAA se aprecia cómo el meteoro ya está por adquirir la forma espiral que distingue a los ciclones.

De subir de categoría, el meteoro adquirirá el nombre de Elida, según la lista de nombres publicada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Elida sería el quinto ciclón que se forma en el Pacífico. La agencia meteorológica anticipa la formación de 21 ciclones en este océano durante la actual temporada de huracanes.