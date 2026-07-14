Advierten que Depresión Tropical Podría Evolucionar a Huracán: ¿Cuándo y Cómo Afectaría México?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre la formación de una depresión tropical que podría evolucionar en huracán

Se forma depresión tropical en el PacíficoSe forma depresión tropical en el Pacífico. Foto: NOAA

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Atención: Depresión tropical en el Pacífico podría evolucionar a huracán. Aunque no tocará México, sigue su desarrollo y posibles cambios.

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