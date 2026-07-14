¿Dónde No Está Lloviendo en México? Estas Son las Zonas Menos Afectadas por el Monzón

De acuerdo con el monitoreo diario, el comportamiento de las lluvias está con bajo impacto en las siguientes zonas

¿Dónde No Está Lloviendo en México y Zonas de Menor Afectación? Expertos RespondenVista satelital de México el 14 de julio de 2026. Foto: Slider.cira

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Esto se debe al inicio oficial de la Canícula y la influencia del fenómeno climático de El Niño, que reducen la nubosidad y el promedio de precipitaciones en varias regiones durante los meses centrales del verano

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