¿Dónde No Está Lloviendo en México? Estas Son las Zonas Menos Afectadas por el Monzón
De acuerdo con el monitoreo diario, el comportamiento de las lluvias está con bajo impacto en las siguientes zonas
Vista satelital de México el 14 de julio de 2026. Foto: Slider.cira
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Esto se debe al inicio oficial de la Canícula y la influencia del fenómeno climático de El Niño, que reducen la nubosidad y el promedio de precipitaciones en varias regiones durante los meses centrales del verano
Las lluvias en el país no han dado tregua en los últimos meses, aunque hay puntos más afectados que otros, desde la Ciudad de México, Nayarit, Puebla, De acuerdo con expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las zonas de México donde no está lloviendo o se registran menores afectaciones, hoy 14 de julio de 2026, son la península de Baja California y estados específicos del norte, noreste y centro del país.
¿Por qué hay estados donde no llueve o es muy poco?
Esto se debe al inicio oficial de la Canícula y la influencia del fenómeno climático de El Niño, que reducen la nubosidad y el promedio de precipitaciones en varias regiones durante los meses centrales del verano.
Regiones sin lluvia y con menor precipitaciones en México
Áreas Prácticamente Secas
De acuerdo con el monitoreo diario, el comportamiento de las lluvias se divide en dos categorías principales de bajo impacto:
Donde las lluvias aisladas o nulas suceden en zonas con cielos mayormente despejados y el termómetro puede superar niveles cotidianos debido a la falta de humedad:
Baja California
Baja California Sur (en La Paz y Los Cabos)
Tamaulipas
San Luis Potosí
Zonas con menor afectación
Expertos de instituciones climáticas aseguran que en estas entidades presentan lluvias, pero caen por debajo de la media histórica, manteniéndose como las regiones menos propensas a inundaciones severas en estas fechas.
Coahuila, centro y sur como Torreón.
Chihuahua
Nuevo León
Querétaro
Oaxaca (la costa, en contraste con su zona norte y noreste)