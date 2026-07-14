Ébola se Expande: Los Contagios Podrían Ser 4 Veces Más a lo Calculado por la OMS

La OMS advirtió que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo mantiene su avance y los casos reales podrían ser 4 veces más que los detectados

Trabajador sanitario contra el ébolaSe extienden casos de ébola. Foto: Reuters

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El ébola avanza en el Congo: los casos reales podrían cuadruplicar las cifras oficiales. La OMS y científicos buscan una vacuna contra la cepa Bundibugyo.

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