Ébola se Expande: Los Contagios Podrían Ser 4 Veces Más a lo Calculado por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia de ébola en África central se expande más rápido que la respuesta internacional. Los contagios reales de ébola en la República Democrática del Congo podrían ser entre dos y cuatro veces superiores a las estimaciones oficiales, según la OMS.

La actual epidemia de ébola ya es la tercera mayor registrada.

Científicos trabajan a marchas forzadas para conseguir una vacuna o un medicamento capaz de enfrentar a la cepa Bundibugyo.

Se expande la epidemia de ébola

En conferencia de prensa, Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS, abordó la expansión de la actual epidemia de ébola que afecta principalmente a la República Democrática del Congo. El funcionario mencionó que los casos reales podrían ser hasta cuatro veces más que los registrados hasta el momento:

“Según nuestras proyecciones, estimamos que la magnitud de la epidemia representa al menos de dos a cuatro veces el número de casos registrados”.

Según las últimas cifras oficiales de la República Democrática del Congo, más de mil 960 personas resultaron infectadas y más de 700 han muerto por el brote de fiebre hemorrágica declarado en mayo de este año.

El brote de la cepa Bundibugyo fue detectado inicialmente en la provincia nororiental de Ituri, en la frontera con Sudán del Sur y Uganda. En medio de un clima de inestabilidad política, violencia y desconfianza hacia las autoridades sanitarias, el virus se ha extendido a las regiones vecinas de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele, así como a Uganda.

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Al respecto, Ihekweazu señaló que ya es la tercera mayor epidemia jamás registrada del virus:

“Se trata ya del tercer brote de ébola más importante jamás registrado, y aquel que ha experimentado la progresión más rápida en un solo mes, entre todos los que hemos gestionado”.

El funcionario también señaló que el 80 % de nuevos casos están fuera de la lista de contactos establecida, lo que dificultará la pronta detección de nuevos contagios. A esto se debe añadir que buena parte de los fallecidos nunca fueron trasladados a un centro sanitario, lo que dificulta cortar la cadena de contagios.

“Debemos detectar los casos antes. Debemos reforzar y acelerar la búsqueda de contactos. Debemos velar por que los centros de salud sean accesibles, seguros y merecedores de la confianza de las comunidades a las que sirven”.

Buscan un tratamiento contra cepa Bundibugyo

Mientras los esfuerzos internacionales luchan para contener el avance de la epidemia en África central, investigadores redoblan los esfuerzos para hallar una vacuna o un medicamento efectivo contra la cepa Bundibugyo.

Este martes, la OMS anunció el primer ensayo clínico para evaluar la eficacia de un fármaco antiviral en personas expuestas a la cepa Bundibugyo del ébola. El ensayo, denominado EBO-PEP, evalúa la eficacia del antiviral obeldesivir para personas que han estado en contacto con casos confirmados de ébola en Bundibugyo.

Este fármaco experimental fue desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences. De administración oral, ha demostrado eficacia en modelos preclínicos contra virus de la familia de los filovirus, causantes de fiebres hemorrágicas.

Cabe señalar que otras investigaciones buscan actualmente una vacuna capaz de prevenir las infecciones severas. La OMS había anunciado en semanas previas que no descartaba la llegada de un fármaco antes de que terminara el año.

Con información de EFE y AFP