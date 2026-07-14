¿Qué Artistas Estarán en la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026? Lista Completa

La FIFA confirmó este martes el elenco de artistas que participará en la ceremonia de clausura del Mundial 2026, un espectáculo que antecederá a la gran final del domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Tom Cruise y Robbie Williams encabezan la lista de figuras que se subirán al escenario horas antes de que se corone al campeón del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de clausura?

El show arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial, a las 13:30 hora local, según informó la FIFA en un comunicado oficial. En horario de México, la música comenzará el domingo 19 de julio a las 11:30 de la mañana (tiempo central de México), mientras que el partido por el título arrancará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La FIFA informó que las puertas del estadio abrirán dos horas y media antes del inicio de la ceremonia, a las 11:00 hora local, y recomendó a los asistentes llegar con antelación.

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Los artistas confirmados

El cartel oficial hasta el momento incluye a:

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

IShowSpeed

Tom Cruise

La organización adelantó que habrá otros invitados especiales cuya identidad aún no ha sido revelada. La FIFA adelantó que en los próximos días se conocerán más invitados, por lo que el show completo todavía guarda sorpresas.

Jennifer Hudson cantará el himno de Estados Unidos

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno estadounidense. Jennifer Hudson, ganadora de Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

La producción y el mensaje detrás del show

La producción está a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya ha colaborado con la FIFA en ediciones anteriores. Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, explicó el espíritu del cierre:

"La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026".

Y añadió que la cita combinará música, cultura y fútbol antes de conocer al campeón.

No hay que confundirlo con el show de medio tiempo

Es importante no mezclar la ceremonia de clausura con el show de medio tiempo de la final, que es un evento aparte.

El espectáculo de medio tiempo. que respalda al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, tendrá a Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS encabezando el show, acompañados por Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS22 y Coldplay, cuyo vocalista Chris Martin funge como curador del espectáculo. También se sumarán personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

Un cierre a la altura de la inauguración

El Mundial 2026 ha estado marcado por espectáculos musicales de gran escala desde su arranque. En la inauguración en el Estadio Azteca, Shakira interpretó "Dai Dai" junto a Burna Boy, acompañados por J Balvin, Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Tyla y EJAE.

En Los Ángeles, Katy Perry cantó "Wonder", mientras Tyla, Future, Rema, LISA de BLACKPINK, Anitta y Becky G completaron el cartel, y en Toronto Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara pusieron la música.