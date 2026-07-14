¿Qué Artistas Estarán en la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026? Lista Completa

Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini y más artistas confirmados para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Fecha, hora y todos los detalles del show previo a la final.

quienes-estaran-ceremonia-clausura-mundial-2026-lista-completa-artistasFoto: GettyImages

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Tom Cruise y Robbie Williams lideran la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Descubre quién más estará en el show previo a la final el 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey.

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