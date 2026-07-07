Rafa González, de Los Recoditos, Anuncia Retiro Temporal Tras Ser Acusado de Violencia

Rafa González anunció que se someterá a un tratamiento voluntario por su salud emocional, meses después de ser señalado por su expareja por presunta violencia doméstica.

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El vocalista de Los Recoditos, Rafa González, busca tratamiento por depresión y ansiedad tras ser acusado de violencia doméstica. Descubre los detalles de su retiro temporal.

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Rafa González, de Los Recoditos, Anuncia Retiro Temporal Tras Ser Acusado de Violencia