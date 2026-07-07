Rafa González, de Los Recoditos, Anuncia Retiro Temporal Tras Ser Acusado de Violencia

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, anunció que ingresará de manera voluntaria a un tratamiento para atender los problemas de depresión y ansiedad que enfrenta desde hace varios meses, luego de haber sido acusado de violencia hacia su esposa.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante explicó que decidió priorizar su salud emocional para poder recuperarse y, eventualmente, regresar a los escenarios.

"En últimas fechas he estado enfrentando un momento difícil con mi salud emocional: depresión y ansiedad que se fueron acumulando y que hoy he decidido atender con la seriedad que se merecen. Por eso he tomado la decisión de ingresar de manera voluntaria a un proceso de tratamiento", escribió el intérprete.

González aseguró que no fue una decisión sencilla, pero que el respaldo de su entorno le dio la fortaleza para tomarla. "No ha sido fácil tomar esta decisión, pero saber que cuento con un equipo que me acompaña sin juzgarme me da la fuerza para enfrentarlo con la seriedad que se merece", añadió.

El cantante también agradeció el apoyo de la oficina que representa a Banda Los Recoditos, así como de sus compañeros de agrupación y de su familia, y pidió paciencia a sus seguidores mientras se concentra en su recuperación: "Les pido paciencia y comprensión mientras me tomo este tiempo necesario para regresar mejor, más fuerte y más presente para todos ustedes".

La polémica que lo llevó a este punto

El anuncio llega después de meses de fuerte presión personal y mediática. En marzo de 2026, su entonces esposa, Fernanda Redondo Cortés, hizo públicas en TikTok una serie de acusaciones en su contra por presunta violencia doméstica, tras 12 años de relación.

Redondo aseguró haber vivido más de una década de presuntos abusos físicos, psicológicos y emocionales. En los videos mostró supuestas lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, y afirmó que el cantante la había golpeado y herido con un cuchillo durante una discusión en su domicilio, presuntamente frente a sus hijos. También señaló infidelidades y problemas relacionados con el consumo de alcohol, y afirmó que las agresiones afectaron su salud mental, por lo que inició un tratamiento psiquiátrico.

Tras hacerse virales las acusaciones, Rafa González las rechazó categóricamente. Mediante videos y comunicados negó haber ejercido violencia contra su expareja, sostuvo que era incapaz de agredir a una mujer. Afirmó que se trataba de una campaña para desprestigiarlo, mientras el caso avanzaba en manos de las autoridades.

Como consecuencia, Banda Los Recoditos informó que, de común acuerdo con el cantante, quedaba suspendido temporalmente de sus actividades mientras avanzaban las investigaciones. La relación de pareja terminó de forma definitiva y, aunque meses después González volvió brevemente a la agrupación, ahora reconoce que la acumulación de los problemas personales y legales derivó en un deterioro de su salud emocional que lo llevó a buscar ayuda profesional. El proceso legal, hasta el momento, sigue su curso.