Tipifican como Delito el "Acecho" Contra Mujeres en Veracruz: ¿De Cuánto Serán las Penas?

Una reforma al código penal del estado de Veracruz y a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tipificó el delito de “acecho” para protegerlas de este tipo de acoso. Te contamos en qué consiste esto en la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Veracruz Dará Hasta 2 Años de Prisión a quien Aceche a una Mujer en la Entidad

De acuerdo con los datos, con esto se busca castigar a quien realice acciones de vigilancia, persecución o contacto de manera insistente con una persona sin su consentimiento afectando su libertad, su seguridad y su tranquilidad.

De acuerdo con la reforma, las penas para las personas que incurran en este delito, serán de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 200 a 500 UMAS. Con esta medida, el estado de Veracruz, se suma a otras 9 entidades que ya legislaron sobre este tema conocido como “Ley Valeria”, tras el caso de Valeria Macías, una víctima de acecho en el año de 2017.

Aprueban "Ley Monse" en Veracruz tras feminicidio de Montserrat Bendimes

Se aprobó la "Ley Monse" en el estado de Veracruz, tras 4 años de haber sido planteada, por unanimidad de 39 votos. Se reformaron los artículos 26 y 345 del código penal estatal.

Con esta reforma, se busca restringir las causas de exclusión de responsabilidad penal basadas en relaciones familiares o afectivas. Familiares o allegados de un presunto violentador, ya tendrán responsabilidad penal en caso de encubrirlo y que esto se convierta en mecanismos de impunidad en casos de feminicidio.

Esta ley elimina la posibilidad de eximir a quienes encubren delitos por "Lazos de amor o de estrecha amistad" o "Interés legítimo". Esta reforma se derivó del feminicidio de Montserrat Bendimes.