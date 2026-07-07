Tipifican como Delito el "Acecho" Contra Mujeres en Veracruz: ¿De Cuánto Serán las Penas?

Oficialmente, se considera un delito el acechar a las mujeres en el estado de Veracruz, te compartimos en qué consiste esta reforma al código penal

Tipifican Delito Acecho en VeracruzFoto: N+

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El acecho ya es delito en Veracruz: penas de hasta 2 años de cárcel. Conoce la reforma que busca garantizar la seguridad de las mujeres.

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