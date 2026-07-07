Detienen a Hombre Acusado de Mandar a Matar a su Madre para Cobrar su Seguro de Vida en Zapopan

Un hombre fue detenido por ser el probable autor intelectual del asesinato de una mujer en Zapopan, el 17 de abril, un delito cometido por otro sujeto que él mismo contrató, con la intención de cobrar su seguro de vida.

Se trata de Isaías Josafat ‘N’, quien habría planeado junto con otro sujeto matar a su propia madre de un disparo. De acuerdo al informe de la Fiscalía de Jalisco, se pretendía cobrar una póliza a nombre de la mujer.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La agresión ocurrió cuando la mujer estaba en la colonia Fovissste, en Zapopan. El día que ella volvía de Tlajomulco junto con sus hijos, según el reporte de la autoridad, les pidió que esperaran en la zona de andadores, ya que iría la tienda.

Cuando la mujer caminó unos metros hacia la tienda, fue interceptada por un hombre que le disparó en la cabeza de manera directa.

Las autoridades iniciaron una investigación con perspectiva de género, y tres meses después, Isaías Josafat ‘N’ fue detenido como el probable autor intelectual y quedó a disposición del Ministerio Público para investigarlo por el delito de feminicidio.

Cabe señalar que la persona que le disparó a la mujer, continúa en libertad.