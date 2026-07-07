Detienen a Hombre Acusado de Mandar a Matar a su Madre para Cobrar su Seguro de Vida en Zapopan

Un hombre fue detenido presuntamente por haber mandado a matar su propia padre para cobrar su seguro de vida en Zapopan

PolicíaFoto: N+

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Un hombre en Zapopan es arrestado por presuntamente ordenar la muerte de su madre para cobrar su seguro de vida. La investigación sigue abierta. Conoce los detalles de este escalofriante caso.

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