¿Cómo Es el Estadio de Wembley si Confirman Partido Amistoso Inglaterra vs México? Capacidad

El nuevo Wembley era el estadio más grande de Gran Bretaña en el momento de su inauguración en 2007, con una capacidad para 90 mil espectadores

¿Cómo Es el Estadio de Wembley si Confirman Partido Amistoso vs México?Vista del estadio de Wembley en Inglaterra. Foto: Reuters

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A lo largo de su historia la Selección Mexicana de futbol ha jugado solo cinco partidos en el mítico Estadio de Wembley, contándose tanto el viejo como el nuevo inmueble, con un saldo negativo para México de 5 derrotas, 14 goles en contra y solo 1 gol a favor

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