¿Cómo Es el Estadio de Wembley si Confirman Partido Amistoso Inglaterra vs México? Capacidad

El mítico estadio de Wembley no es ajeno para el cuadro tricolor, esto si se confirma el partido amistoso Inglaterra vs México, luego de finalizar el Mundial 2026.

En 1997, Inglaterra logró un triunfo claro de 2-0 sobre México, en el duelo amistoso protagonizado en el legendario estadio Wembley ante 48 mil espectadores.

En 2012, el desenlace totalmente distinto fue en los Juegos Olímpicos de Londres; en el duelo Brasil vs. México, el equipo tricolor obtuvo la medalla de oro en el estadio de Wembley.

México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 derrotó 2-1 a Brasil en el Estadio de Wembley y conquistó la primera medalla de oro olímpica en futbol para el país. Foto: Reuters

A lo largo de su historia, la Selección Mexicana de futbol ha jugado solo cinco partidos en el mítico Estadio de Wembley, contándose tanto el viejo como el nuevo inmueble, con un saldo negativo para México de 5 derrotas, 14 goles en contra y solo 1 gol a favor.

Partidos de México en el estadio Wembley

En 1961, el 10 de mayo se realizó el partido amistoso e Inglaterra ganó 8-0.

En 1966, el 13 de julio se jugó la fase de grupos, en el Mundial 1966, Francia y México empataron 1-1, México con gol de Enrique Borja.

En 1966, el 16 de julio se realizó la fase de grupos del Mundial de Londres 1966; Inglaterra venció 2-0 a México.

En 1997, el 29 de marzo, se realizó el amistoso frente , que ganó 2-0 a México con Teddy Sheringham y Robbie Fowler.

En 2010, el 24 de mayo se realizó el partido amistoso: Inglaterra 3 - 1 México con Ledley King, Peter Crouch, Glen Johnson (todos de Inglaterra) y Guillermo Franco anotó para México.

¿Dónde está el estadio de Wembley y por qué es la catedral mundial del futbol?

El estadio de Wembley, se localiza en el distrito de Brent, al noroeste de Londres, Inglaterra, fue construido para reemplazar una estructura anterior del mismo nombre en el mismo emplazamiento.

El nuevo Wembley era el estadio más grande de Gran Bretaña en el momento de su inauguración en 2007, con una capacidad para 90 mil espectadores.

Es propiedad de una filial de la Federación Inglesa de Futbol (FA) y se utiliza para futbol, ​​rugby y otros deportes, así como para eventos musicales. Es uno de los estadios más famosos del mundo.

El estadio original de Wembley,

El estadio original de Wembley, construido para albergar la Exposición del Imperio Británico de 1924-1925, se terminó antes de la exposición en 1923.

Sirvió como sede principal de los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y permaneció en uso hasta el año 2000.

La construcción del nuevo estadio comenzó en 2002. La firma inglesa Foster Partners y la empresa estadounidense especializada en estadios HOK Sports Venue Event (ahora conocida como Populous) fueron las encargadas del diseño.

Las excavaciones para rebajar la altura del terreno de juego descubrieron los cimientos de la Torre Watkin, un proyecto de la década de 1890 que, de haberse completado, habría sido la estructura más alta del mundo. El nuevo estadio se inauguró oficialmente en marzo de 2007.

¿Cuál es la importancia del estadio de Wembley?

El Estadio de Wembley ha albergado la final de la Copa de la Asociación de Futbol (FA) todos los años desde su inauguración.

También es la sede de la selección nacional de futbol de Inglaterra. Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el estadio fue sede de partidos de futbol, ​​incluyendo la final (por la medalla de oro). El futbol americano (o futbol gaélico) se juega en el estadio de la Serie Internacional de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

En 1970, el capitán de Brasil, Carlos Alberto Torres, levantó el trofeo Jules Rimet sobre su cabeza, celebrando con aficionados y compañeros tras ganar la Copa Mundial de 1970 en el Estadio Azteca.

HVI