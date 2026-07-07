¿Se Puede Jugar un Amistoso México vs Inglaterra tras Eliminación del Mundial? Esto Dice FIFA

Tras la eliminación de México en los Octavos de Final el pasado 5 de julio de 2026 frente a Inglaterra (2-3), surgió el deseo de la "repetición" del encuentro, aunque sea amistoso

¿México Puede Jugar un Amistoso vs Inglaterra tras Eliminación Mundial 2026? Esto Dice la FIFAKane y Raúl Jiménez durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra

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Hay ventanas FIFA para Inglaterra con alta probabilidad para programar un juego amistoso entre el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026

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