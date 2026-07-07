¿Se Puede Jugar un Amistoso México vs Inglaterra tras Eliminación del Mundial? Esto Dice FIFA

Una de las dudas de la afición mexicana es si México puede jugar un amistoso contra Inglaterra tras la eliminación de la Copa del Mundo. En N+ te compartimos lo que dice la FIFA.

El máximo órgano del futbol mundial dice que sí, la Selección Mexicana puede jugar un partido amistoso contra Inglaterra en el futuro, pero estipula que este compromiso no puede realizarse de forma inmediata durante el desarrollo del torneo actual.

Tras la eliminación de México en los Octavos de Final el pasado 5 de julio de 2026 frente a Inglaterra (2-3), surgió el rumor de una "repetición"; sin embargo, el resultado de la Copa del Mundo es inamovible e Inglaterra sigue en la competencia, se enfrentará contra Noruega en Cuartos de Final.

¿Nuevo México vs Inglaterra podría ser en competencia internacional?

Cualquier nuevo partido entre ambas escuadras deberá pactarse estrictamente como un juego de exhibición o amistoso internacional. La idea tomó fuerza tras la propuesta en redes sociales del reconocido periodista británico Henry Winter, quien sugirió invitar a México a un amistoso en el emblemático estadio de Wembley debido a la hospitalidad que dio la afición mexicana en la CDMX.

¿Qué requisitos se necesitan para concretarse el nuevo México vs Inglaterra?

Entre los requisitos para concretar el nuevo duelo es que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Football Association (FA) de Inglaterra logren programar este encuentro.

Se necesitará cumplir de manera estricta con el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y los siguientes requisitos:

El partido solo puede realizarse dentro de los periodos autorizados por el Calendario de Partidos Internacionales.

Para México, la ventana más próxima tras el Mundial será del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Al ser un partido entre confederaciones distintas (CONCACAF y UEFA), los clubes europeos y locales están obligados a prestar a sus futbolistas si el juego cae en Fecha FIFA.

Si se contratan intermediarios o promotores externos para organizar el juego en Europa o Estados Unidos, estas personas deben contar obligatoriamente con una licencia vigente de Agente Organizador de Partidos de la FIFA.

¿Inglaterra programará un amistoso contra México tras Mundial 2026?

De acuerdo con las ventanas oficiales del calendario internacional de la FIFA 2026 donde la Selección de Futbol de Inglaterra para programar partidos amistosos son limitadas, debido a que el resto del año está completamente ocupado por torneos oficiales.

¿Cuáles son las probabilidades reales de un México vs Inglaterra después del Mundial?

Hay ventanas FIFA para Inglaterra con alta probabilidad para programar un juego amistoso en Septiembre (entre el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026): Esta ventana internacional cuenta con un espacio extendido para un máximo de 4 partidos por selección.

Entre el 1 al 6 de octubre de 2026 son las fechas disponibles de Inglaterra

Sin embargo, Inglaterra ya tiene agendada su participación en la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27, con juegos confirmados ante España y la República Checa a finales de septiembre, los días restantes de este periodo son la oportunidad más viable del segundo semestre (1 al 6 de octubre de 2026) para coordinar encuentros de carácter amistoso si las fechas del grupo lo permiten.

Actualmente, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se encuentra disputando de forma activa la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la cual acaban de avanzar a los Cuartos de Final tras derrotar a México y se medirán contra Noruega este sábado 11 de julio.

Otra opción es en noviembre (del 9 al 17 de noviembre de 2026), en esta ventana FIFA se permite un máximo de 2 partidos, pero Inglaterra los tiene totalmente cubiertos con los compromisos oficiales de la Liga de Naciones de la UEFA, donde enfrentará a Croacia el 12 de noviembre y cerrará contra España el 15 de noviembre.

HVI