Mostafa Ziko Anotó Segundo Gol en Egipto vs Argentina Hoy: ¿Dónde Juega y Cuánto Vale?

Mostafa Ziko fue uno de los protagonistas del partido entre Selección de Egipto de fútbol y la de Argentina de futbol al marcar el segundo gol de su equipo en el duelo de los octavos de final del Mundial, en N+ te compartimos dónde juega y cuánto vale.

La anotación del atacante egipcio llamó la atención de los aficionados, porque logró tomar ventaja frente Argentina; en una parte del partido se impuso el marcador 2 a 0, sin embargo, los albicelestes le dieron la vuelta al marcar tres goles.

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¿Quién es Mostafa Ziko, dónde juega y cuánto vale?

Mostafa Ziko nació el 27 de abril de 1997 en Shebeen El Kom, Egipto, y actualmente tiene 29 años. Se desempeña como extremo izquierdo, posición desde la que destaca por su velocidad y capacidad para incorporarse al ataque.

Con la selección nacional de Egipto suma siete partidos internacionales y tres goles. El futbolista desarrolla su carrera en el balompié egipcio, donde ha logrado consolidarse como uno de los jugadores con mayor proyección de su país.

Su desempeño le permitió ganarse un lugar en la selección nacional y ser considerado para disputar el Mundial de este año, torneo en el que respondió con una actuación destacada frente a Argentina.

De acuerdo con el mercado de fichajes, Mostafa Ziko tiene un valor de mercado de 1.80 millones de euros y actualmente es parte del club Pyramids FC.

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