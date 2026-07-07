Mostafa Ziko Anotó Segundo Gol en Egipto vs Argentina Hoy: ¿Dónde Juega y Cuánto Vale?

Mostafa Ziko brilla en el Mundial 2026 con un golazo frente a Argentina; te contamos dónde juega y su valor

Mostafa Ziko, de EgiptoMostafa Ziko, de Egipto celebrando un gol en mayo de 2026. Foto: Reuters

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