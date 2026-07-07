“¡Gracias, Quiñones!”: Video del Momento en que Se Encuentran en Avión al Delantero

Julián Quiñones, el jugador mexicano que resuena en el Mundial pese a que su equipo ya no se encuentra en la máxima justa del futbol, se volvió viral al tomar su vuelo, porque aficionados le dieron las gracias por su desempeño, en N+ te compartimos el video del momento en el que la gente se lo encuentra.

El video muestra el momento en que el delantero aborda un vuelo comercial y es recibido con aplausos, porras y mensajes de agradecimiento por parte de los pasajeros, quienes reconocieron su actuación durante el torneo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Como Héroe: Así Recibieron a Julián Quiñones al Abordar un Avión

Así es el video de Quiñones en el avión

La grabación fue compartida en Instagram por el usuario @cibadoficial11. En el clip se observa a Quiñones caminando por el pasillo del avión mientras saluda a los viajeros.

En ese instante, varios pasajeros comienzan a aplaudir y lanzan porras como "¡Gracias, Quiñones!", mientras que quien compartió el video destacó que compartía el mismo vuelo con el goleador del Tricolor.

La publicación fue comentada por varios aficionados que también aprovecharon para reconocer el desempeño del atacante durante la el Mundial.

Entre los mensajes que se leen en redes sociales destacan frases como: "Gracias Quiñones, te amamos mucho", "Grande Quiñones, gracias por tanto" y otros comentarios que incluso expresan su deseo de verlo jugar próximamente en algún club del futbol europeo.

Aunque México quedó eliminado frente a Selección de Inglaterra de fútbol, Julián Quiñones fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El delantero marcó cuatro goles en cuatro partidos, con una anotación en cada encuentro disputado por el Tricolor durante el torneo, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo mexicano en esta edición del Mundial.

FBPT