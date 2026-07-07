“¡Gracias, Quiñones!”: Video del Momento en que Se Encuentran en Avión al Delantero

Julián Quiñones recibió felicitaciones en su vuelo tras su destacada actuación en el Mundial; esto hicieron los pasajeros

Julián QuiñonesJulián Quiñones fue ovacionado en su vuelo luego de su participación en el Mundial. Foto: AP

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