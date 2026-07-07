Julián Quiñones Llega a Monterrey Tras su Participación con la Selección Mexicana

El delantero Julián Quiñones llegó este martes al Aeropuerto Internacional de Monterrey, tras su participación con la Selección Mexicana.

Julian QuiñonesFoto: N+

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¡Sorpresa en Monterrey! Julián Quiñones aterriza tras su participación en el Mundial 2026. Aficionados emocionados lo felicitan.

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