Julián Quiñones Llega a Monterrey Tras su Participación con la Selección Mexicana

El futbolista Julián Quiñones arribó este martes 7 de julio al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde fue reconocido por aficionados que se encontraban en la terminal aérea.

Antes de descender del avión, varios pasajeros lo recibieron con aplausos y felicitaciones en reconocimiento a su participación con la Selección Mexicana.

A su paso por el aeropuerto, varios seguidores aprovecharon la oportunidad para acercarse al delantero, solicitarle fotografías y saludarlo.

La presencia del jugador llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, luego de su reciente participación en la justa internacional.

Su llegada generó expectativa entre los aficionados, quienes no dejaron pasar la oportunidad de llevarse un recuerdo con el futbolista o por lo menos, grabarlo en el aeropuerto de Monterrey.

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