Esta Es la Posición de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 Etapa 4

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa con una destacada participación en el Tour de Francia 2026, en N+ te decimos en qué posición quedó en la etapa 4.

Cabe señalar que el bajacaliforniano llega a la cuarta etapa ubicado entre los protagonistas de la clasificación general y con un papel determinante dentro de su escuadra, en N+ te compartimos el momento en qué logró el primer lugar: Isaac Del Toro Gana la Segunda Etapa del Tour de Francia.

La jornada del pasado lunes dejó un nuevo triunfo para el equipo emiratí gracias a Tadej Pogačar, quien sumó otra victoria parcial luego de ser lanzado en el cierre por Del Toro. Con ese resultado y las bonificaciones obtenidas, el esloveno asumió el liderato de la clasificación general.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Faitelson Afirma Que Isaac del Toro Está Aprovechando la Oportunidad de Aprender de Pogacar

¿En qué posición va Isaac del Toro?

Isaac del Toro está en el octavo lugar de la clasificación general de la etapa 4, consolidándose como el mejor mexicano de la competencia y uno de los jóvenes con mejor desempeño en el arranque de la carrera.

El corredor de 22 años ha sido fundamental para la estrategia del UAE Team Emirates. Además de conquistar la segunda etapa en Barcelona, ha trabajado como gregario de lujo para Pogačar, ayudando al esloveno a colocarse como líder de la competencia.

La cuarta etapa se disputa este martes 7 de julio sobre un recorrido de 181.9 kilómetros, completamente en territorio francés. El trazado presenta un perfil de media montaña, con cuatro ascensos puntuables que pondrán a prueba a los favoritos de la clasificación general.

El mexicano llegó a la competencia tras firmar una sobresaliente actuación en el Giro de Italia del año pasado, donde finalizó como subcampeón.

FBPT