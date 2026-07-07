Esta Es la Posición de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 Etapa 4

Isaac del Toro, el ciclista mexicano que sorprende en el Tour de Francia 2026, se mantiene entre los protagonistas tras la etapa 4

Isaac del Toro durante su participación en la etapa 4Isaac del Toro durante su participación en la etapa 4 del Tour de Francia 2026, Foto: AFP

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