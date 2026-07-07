Bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca Hoy: ¿Qué Pasó con Camila Rodríguez de 15 Años?

Familiares y amigos de Camila Rodríguez bloquean la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo

San Miguel Topilejo, Tlalpan | Samuel Luna RuizBloqueo en la Autopista México-Cuernavaca por desaparición de Camila Rodríguez García. Foto: N+

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Desaparece Camila Rodríguez, de 15 años, en CDMX. Su familia bloquea la Autopista México-Cuernavaca para exigir so pronta localización. Conoce los detalles de este caso.

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