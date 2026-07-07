Bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca Hoy: ¿Qué Pasó con Camila Rodríguez de 15 Años?

Familiares y amigos de Camila Rodríguez García bloquearon hoy, 7 de julio de 2026, la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México (CDMX). Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de la joven, de 15 años de edad.

La circulación fue completamente cerrada en el kilómetro 31 de la Autopista México-Cuernavaca, con dirección a Morelos, por la protesta de los familiares de Camila Rodríguez.

Bloqueo en el kilómetro 31 de la Autopista México-Cuernavaca, con dirección a Morelos. Foto: N+

¿Qué pasó con Camila Rodríguez García?

De acuerdo con los familiares, Camila Rodríguez García, de 15 años de edad, desapareció el 4 de julio de 2026 y la última vez que se le vio fue en la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Según testimonios, Camila se habría subido una camioneta con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y posteriormente, ya no se supo nada de ella.

Familiares de Camila piden a las autoridades de Ciudad de México que intervengan y agilicen la investigación, para la pronta localización de la joven.

Los familiares de Camila aseguraron que no van a retirar el bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca hasta que obtengan respuesta de las autoridades.

El dron de N+ FORO captó las largas filas de autos varados en la México-Cuernavaca, por lo que las autoridades desviaron el tránsito desde la caseta de Tlalpan.

Luego de varias horas de bloqueo, policías de CDMX intervinieron y abrieron los tres carriles para permitir el tránsito de los autos. Sin embargo, los familiares de Camila afirmaron que el paso sería intermitente.

Alrededor de las 12:00 horas, el bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca terminó, luego de que las autoridades presentaron avances en la investigación por la desaparición de Camila; sin embargo, los familiares de la joven amenazaron con volver a cerrar la carretera.

Investigan posible caso de trata

En entrevista para N+ FORO, una tía de Camila declaró que en videos de cámaras de seguridad se observa cuando su sobrina se subió a una camioneta.

“Hasta el momento, la Fiscalía tiene la información de que mi sobrina aborda al Aeropuerto y la localización de su teléfono da en Ciudad Juarez (…) La línea de investigación supone que es trata”, reveló la tía de Camilia.

Activan Alerta Amber por Camila Rodríguez García

La Fiscalía General de Justicia de CDMX activó una Alerta Amber por la desaparición de Camila Rodríguez García, quien fue vista por última vez en la colonia San Miguel Topilejo, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.

De acuerdo con la Alerta Amber, Camila Rodríguez nació el 24 de julio de 2010, es de nacionalidad mexicana y como señas particulares, tiene un lunar en el lado derecho, entre el ojo y la nariz.

El reporte AAMX2222 señala que Camila tiene el cabello lacio, de color café claro y mide 1.54 metros de altura.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la adolescente CAMILA RODRIGUEZ GARCÍA, de ahora 15 años de edad. pic.twitter.com/Nvwkj94mEA — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) July 5, 2026

RMT