Posible Ciclón en el Pacífico Cerca de México: ¿Dónde se Ubica la Probable Tormenta Elida?

La Conagua alertó sobre una zona de baja presión en el Pacífico que podría convertirse en el ciclón Elida; te compartimos cuál es su ubicación

Ciclón tropical en CancúnLa Conagua vigila un potencial ciclón tropical. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+