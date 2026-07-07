Posible Ciclón en el Pacífico Cerca de México: ¿Dónde se Ubica la Probable Tormenta Elida?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia un potencial ciclón tropical en el océano pacífico, en N+ te compartimos dónde se ubica la probable tormenta Elida.

Esta zona de baja presión podría evolucionar a ciclón tropical durante los próximos días frente a las costas del occidente y sur de México. De acuerdo con el pronóstico de Conagua, el sistema presenta condiciones favorables para desarrollarse y en caso de fortalecerse recibiría el nombre de Elida, que es el siguiente en la lista para la temporada de ciclones en el Pacífico.

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¿Dónde se localiza la zona con potencial ciclónico?

La Comisión Nacional del Agua informó que se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Michoacán y Guerrero.

Indicó que el fenómeno incrementó a 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que continuará bajo monitoreo.

Cabe señalar que el Centro Nacional de Huracanes informó que mantiene vigilancia sobre dos sistemas en el Pacífico oriental y central.

En su actualización más reciente, detalló que el sistema ubicado más al occidente presenta una probabilidad del 10% de desarrollo en las próximas 48 horas y del 40% en un periodo de siete días, mientras se desplaza muy al sur de Hawái.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que la evolución de estos sistemas puede cambiar conforme avancen los próximos días.

FBPT