¿Cuántos Años Tiene ‘El Mayo’ Zambada? Esta Es la Fecha Oficial de su Nacimiento

Aquí te decimos cuántos años tiene hoy Ismael 'El Mayo' Zambada y cuál es su fecha de nacimiento

Ismael 'El Mayo' ZambadaIsmael 'El Mayo' Zambada, narcotraficante mexicano. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Cuántos años tiene 'El Mayo' Zambada? Conoce la fecha de nacimiento y la vida del cofundador del Cártel de Sinaloa en medio de su proceso judicial.

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