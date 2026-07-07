¿Cuántos Años Tiene ‘El Mayo’ Zambada? Esta Es la Fecha Oficial de su Nacimiento

Hace casi 2 años, Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa, fue trasladado a Estados Unidos, donde fue detenido y desde entonces enfrenta un proceso judicial en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York; para saber más sobre el narcotraficante mexicano, te contamos cuántos años tiene y cuál es la fecha oficial de su nacimiento.

¿Cuándo nació El Mayo Zambada y qué edad tiene hoy?

La defensa de Ismael El Mayo Zambada envió una carta al juez Brian Cogan, el 6 de julio de 2026, en la que indica que el cofundador del Cártel de Sinaloa acepta la condena de cadena perpetua. Además, solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice que su salud será atendida.

En la carta, la defensa de Zambada detalla datos clave de la vida del narcotraficante, como su relación con Rosario Niebla, su primera esposa, con quien tuvo 5 hijos.

El texto señala que Ismael Zambada nació el 30 de enero de 1950, en el seno de una familia de agricultores, en una comunidad rural de Sinaloa.

Actualmente, El Mayo Zambada tiene 76 años de edad y se prevé que el 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan determine la condena definitiva contra el socio de Joaquín El Chapo Guzmán.

La vida de El Mayo Zambada

La carta menciona que Ismael Zambada fue el segundo de 7 hermanos y que asistió durante 3 años a la escuela.

Luego, El Mayo Zambada se fue a vivir con su abuela a Culiacán, Sinaloa, donde cursó de cuarto a sexto grado de primaria.

Los fines de semana y durante el verano, Ismael Zambada regresaba a su pueblo para trabajar junto a su padre, en su granja.

Cuando tenía 12 años de edad, el padre de Zambada murió de cáncer cerebral y después, el joven se dedicó a trabajar en la granja familiar.

A los 15 años de edad, Zambada comenzó a trabajar con uno de sus tíos, en una carnicería, mientras seguía sembrando maíz y cuidando del ganado.

Durante esa temporada, Ismael Zambada conoció a Rosario Niebla, con quien se casó en 1968, cuando él ya tenía 18 años de edad.

Con los años, se convirtió en narcotraficante y en uno de los principales líderes del crimen organizado, en México; ahora, podría pasar el resto de su vida en la cárcel, en Estados Unidos.

RMT