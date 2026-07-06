Habrá Pago Doble del Bienestar en Julio 2026: ¿Quiénes Reciben 12,850 Pesos?

El Gobierno de México anunció hoy, 6 de julio de 2026, el calendario de pagos de los Programas Bienestar, correspondiente al bimestre julio-agosto; aquí te decimos quiénes podrán recibir pago doble de hasta 12,850 pesos.

En la conferencia mañanera de hoy, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, dijo que 13,788,274 adultos mayores de 65 años o más recibirán el pago de su pensión, en julio de 2026.

Mientras que un total de 2,783,248 mujeres de 60 a 64 años de edad, recibirán el pago correspondiente al bimestre julio-agosto.

En total, 16,571,522 personas beneficiarias recibirán una inversión de 378,817 millones de pesos.

Calendario de pagos del bimestre julio-agosto 2026

A continuación, te compartimos el calendario de pagos del bimestre julio-agosto 2026 de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida:

Lunes 6 de julio 2026: Letra A.

Martes 7 de julio 2026: Letra B.

Miércoles 8 de julio 2026: Letra C.

Jueves 9 de julio 2026: Letra C + Sembrando Vida.

Viernes 10 de julio 2026: Letras D, E y F.

Lunes 13 de julio 2026: Letra G.

Martes 14 de julio 2026: Letra G.

Miércoles 15 de julio 2026: Letras H, I, J y K.

Jueves 16 de julio 2026: Letra L.

Viernes 17 de julio 2026: Letra M.

Lunes 20 de julio 2026: Letra M.

Martes 21 de julio 2026: Letras N, Ñ y O.

Miércoles 22 de julio 2026: Letras P y Q.

Jueves 23 de julio 2026: Letra R.

Viernes 24 de julio 2026: Letra R.

Lunes 27 de julio 2026: Letra S.

Martes 28 de julio 2026: Letras T, V y V.

Miércoles 29 de julio 2026: Letras W, X, Y y Z.

¿Quiénes recibirán pago doble de 12,850 pesos?

De acuerdo con el calendario de pagos del bimestre julio-agosto 2026, el 9 de julio de 2026 recibirán pago doble los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores y los que también tengan el Programa Sembrando Vida.

Es decir, podrán cobrar 6,400 pesos por la Pensión de Adultos Mayores y 6,450 pesos correspondiente al mes de junio del Programa Sembrando Vida, que en total suman 12,850 pesos.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de los Programas Bienestar?

Pensión de Adultos Mayores: 6,400 pesos del bimestre julio-agosto 2026.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos del bimestre julio-agosto 2026,

Pensión personas con discapacidad: 3,300 pesos del bimestre julio-agosto 2026.

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos del bimestre julio-agosto 2026

Programa Sembrando Vida: 6,450 pesos mensual, correspondiente al mes de junio 2026.

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Aquí puedes ver el anuncio del calendario de pagos de los Programas Bienestar, en la conferencia mañanera de hoy

RMT