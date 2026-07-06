Habrá Pago Doble del Bienestar en Julio 2026: ¿Quiénes Reciben 12,850 Pesos?

Entérate qué personas podrán recibir pago doble de los Programas Bienestar, con un total de 12,850 pesos, en julio de 2026

Calendario de pagos de los Programas Bienestar del bimestre julio-agosto-2026Calendario de pagos de los Programas Bienestar del bimestre julio-agosto-2026. Foto: Presidencia de México

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¿Sabías que en julio 2026 algunos recibirán 12,850 pesos de los Programas Bienestar? Entérate quiénes son y cómo se distribuyen los pagos.

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