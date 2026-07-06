¿Seguirá ‘El Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana? "Vienen 4 Años Muy Buenos", Asegura

Terminó el sueño de México en el Mundial 2026 y de un país entero que anhelaba ver ganar a su equipo en el último partido de la Copa del Mundo, en la Ciudad de México. Luego del encuentro México vs Inglaterra, Javier El Vasco Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, dio una conferencia de prensa en la que habló de la derrota y su futuro al frente del Tri. Aquí te damos los detalles de lo que dijo el entrenador mexicano.

México cae en el quinto partido

México perdió el quinto partido del Mundial 2026 vs Inglaterra, correspondiente a octavos de final, con marcador final 2-3.

Inglaterra quitó el invicto a México, que había logrado un pase perfecto a 16avos de final, luego de quedar en primer lugar en la tabla de posiciones del Grupo A y derrotar a Ecuador.

La Selección Nacional no había recibido ningún gol en sus primeros 4 partidos y todo apuntaba a que seguiría viva rumbo a cuartos de final.

En el quinto partido, Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los 2 goles de México, mientras que por parte de Inglaterra, un doblete Jude Bellingham y una anotación de Harry Kane dejaron fuera a la Selección Nacional de la Copa del Mundo.

¿Seguirá Javier Aguirre en la Selección Nacional?

En la conferencia de prensa, Javier El Vasco Aguirre agradeció al público mexicano por su apoyo a la Selección Nacional, durante los 5 partidos que jugó México en el Mundial 2026 y anunció su salida como director técnico.

“Estos 5 partidos fueron inolvidables. Yo me despido de la Selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy también con mucho orgullo, con mucho orgullo, después de tantos, y tantos, y tantos años, con mucho orgullo y mucho sentimiento, porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística”, afirmó Aguirre.

El Vasco detalló que ahora, la Selección Nacional quedará en manos de Rafael Márquez, a quién le dio un gran abrazo y pronosticó que “le vienen 4 años muy buenos”, pues consideró que “hay una base sólida” en el quipo tricolor.

“No hay un solo jugador que destaque por encima de nadie; la familia está muy junta”, destacó Aguirre y manifestó su preocupación por la salud de Santiago Giménez, delantero que resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital.

“Es muy doloroso”

Javier Aguirre admitió que haber perdido el quinto partido y quedar eliminados del Mundial 2026 “es muy doloroso", porque "soñamos, nos ilusionados y caer de esta manera, duele mucho”.

Dijo que los jugadores “deben irse con la cabeza muy en alto” y que si hay alguna crítica “tiene que ser con el entrenador, porque ellos dejaron la piel en el campo y pueden mirar de frente a todo mundo; si hay algo que reprochar, pues es obviamente al entrenador, porque él decide quién y cómo, y hoy no pudo ser”.

El Vasco Aguirre reconoció que es una “pena” haber perdido, por “la ilusión que tenía la gente”: “No pudimos concretar, ni pudimos darle una noche de alegría”.

RMT