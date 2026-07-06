¿Seguirá ‘El Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana? "Vienen 4 Años Muy Buenos", Asegura

Javier 'El Vasco' Aguirre habla de la derrota ante Inglaterra y de su futuro en la Selección Nacional. Aquí los detalles de sus declaraciones, luego del quinto partido de México en el Mundial 2026

Javier Aguirre en el partido México vs InglaterraJavier Aguirre en el partido México vs Inglaterra. Foto: Reuters

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México queda fuera del Mundial 2026 tras perder 2-3 contra Inglaterra. 'El Vasco' Aguirre predice un futuro prometedor para el Tri, con Rafael Márquez.

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¿Seguirá Javier Aguirre en la Selección Mexicana? "Vienen 4 Años Muy Buenos", Dice El Vasco