"Faltó el Último Gol": Sheinbaum Felicita a México tras Derrota vs Inglaterra

Durante la Mañanera de hoy, 6 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje por el último partido de la Selección Mexicana y la felicitó tras la derrota ante Inglaterra.

La mandataria afirmó que pese al resultado, el equipo nacional dejó una actuación que llenó de orgullo a los mexicanos.

"Quiero felicitar a la selección, realmente nos dieron mucha alegría jugaron muy bien, faltó el último gol pero lo hicieron muy bien nos dieron mucha alegría a todas y todos los mexicanos", expresó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. De la Tristeza al Orgullo: Reacciones de la Afición tras el México vs Inglaterra

Al referirse al encuentro disputado el domingo 5 de julio en el Estadio sede Ciudad de México, Sheinbaum reconoció el esfuerzo de los jugadores y aseguró que estuvieron cerca de conseguir el empate.

La presidenta señaló que el desempeño del combinado nacional fue motivo de orgullo y adelantó que existe la posibilidad de establecer comunicación con la federación de futbol para abordar temas relacionados con el desarrollo del deporte.

Destaca la mejor actuación de México en un Mundial

Durante su mensaje, Sheinbaum consideró que la participación del Tri fue una de las más destacadas en la historia del país dentro de una Copa del Mundo.

Indicó que el nivel de competencia internacional ha aumentado considerablemente debido a las mayores exigencias físicas y técnicas del futbol moderno, por lo que valoró el rendimiento mostrado por la selección durante el torneo.

Asimismo, resaltó que el Mundial dejó un ambiente de unidad y entusiasmo entre la población.

FBPT