"Faltó el Último Gol": Sheinbaum Felicita a México tras Derrota vs Inglaterra

La presidenta Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su derrota ante Inglaterra; este mensaje mandó

Selección MexicanaLa Selección Mexicana luego de su tirunfo ante Ecuador el 30 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
"Faltó el Último Gol": Sheinbaum Felicita a México tras Derrota vs Inglaterra