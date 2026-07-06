Trump Afirma Que “No le Dije a la FIFA Qué Hacer” sobre Tarjeta Roja a Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló hoy, 6 de julio de 2026, sobre el caso de la tarjeta roja contra el futbolista estadounidense Folarin Balogun, en el partido vs Bosnia y Herzegovina del Mundial.

¿Qué dijo Trump a la FIFA sobre expulsión de Balogun?

Trump reveló este lunes que no le dijo a la FIFA qué tenía que hacer, respecto al retiro de la tarjeta de expulsión contra el delantero Balogun: "Lo único que hice fue pedir una ‌revisión, porque ‌no creía que fuera falta".

El mandatario estadounidense afirmó que el incidente por el que Folarin Balogun recibió la tarjeta roja no fue más que un choque entre dos deportistas y cuestionó la imparcialidad del árbitro que señaló la falta. "Vi la jugada" y "eso no fue ‌falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos chicos corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí".

Trump destacó que al anular la tarjeta roja contra Balogun, la FIFA tomó una "decisión realmente brillante" y subrayó que "la decisión del árbitro fue horrible".

¿Qué pasó con Folarin Balogun?

En el partido de 16avos de final de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, del 1 de julio de 2026, Folarin Balogun fue expulsado, luego de que el árbitro revisó en el VAR una jugada en la que el delantero estadounidense cometió una falta contra Tarik Muharemovic.

En dicho partido, Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina 2-0, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, una tarjeta roja implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción y también queda suspendido para el siguiente encuentro.

Sin embargo, la comisión disciplinaria aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, con el que la tarjeta roja contra Folarin Balogun fue suspendida.

En tanto, el artículo 25 establece que los órganos judiciales "determinan el tipo y la extensión de las medidas disciplinarias que proceda imponer, en función de los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, teniendo para ello en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes".

FIFA defiende decisión sobre tarjeta roja contra Balogun

En tanto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo este lunes que sí habló con Donald Trump, con quien discute “regularmente asuntos relacionados con el Mundial”.

“Y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del futbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", señaló Infantino, en un comunicado.

Gianni Infantino mencionó que la decisión de retirar la tarjeta roja contra Balogun se trata de una determinación "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.

Bélgica estalla por indulto a Balogun

Este lunes, Estados Unidos jugará vs Bélgica, en octavos de final y ante el encuentro, la Real Federación Belga de Futbol (RBFA) señaló que no ha recibido "ninguna decisión o explicación" por parte de la FIFA, por el indulto a Folarin Balogun y anunció que impugnará la participación del jugador.

La Federación belga señaló que envió una carta a la FIFA para pedir una explicación del proceso para levantar la suspensión a Balogun.

Más tarde, la Comisión de Apelación de la FIFA desestimó la solicitud Bélgica, al considerar que "no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión".

"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", señaló la Comisión de Apelación de la FIFA, en un comunicado, donde se especificó que el estadounidense Neil Eggleston, presidente de la Comisión de Apelación, "no participó en la decisión" sobre Folarin Balogun.

Con información de N+ y agencias.

RMT