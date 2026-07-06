Trump Afirma Que “No le Dije a la FIFA Qué Hacer” sobre Tarjeta Roja a Balogun

Trump explica qué pasó con el caso del futbolista Folarin Balogun

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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Trump defiende a Balogun, tras su expulsión en el Mundial. La FIFA revierte la decisión, pero Bélgica no está contenta. ¿Qué pasará hoy en el partido Estados Unidos vs Bélgica?

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