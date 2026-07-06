“Es Muy Importante que Todo Salga a la Luz”, Dice Sheinbaum por Detención de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta de México reitera que no se puede justificar la injerencia

Ismael "El Mayo" Zambada presta juramento ante un tribunal federal en Nueva York, el 25 de agosto de 2025. Foto: ReutersIsmael "El Mayo" Zambada presta juramento ante un tribunal federal en Nueva York, el 25 de agosto de 2025. Foto: Reuters

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La presidenta Sheinbaum insiste en la importancia de esclarecer la captura de 'El Mayo' Zambada. Afirma que no se justifica la intervención.

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