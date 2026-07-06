“Es Muy Importante que Todo Salga a la Luz”, Dice Sheinbaum por Detención de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que “es muy importante sacar a la luz” la forma en que se llevó a cabo la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien fue aprehendido hace casi dos años en territorio estadounidense, a donde llegó procedente de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

“La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz; lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora, ¿quién mintió? Es muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de los Estados Unidos y las de entonces”.

Así lo dijo hoy, 6 de julio de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

La mandataria fue cuestionada sobre qué información nueva hay sobre la participación de Estados Unidos en la captura del narcotraficante.

En respuesta, Sheinbaum hizo énfasis en que es muy importante hablar sobre este tema, luego de que salió información de que el avión que se usó en el traslado de Zambada en Estados Unidos se encuentra en una exposición, en la que participa el FBI.

“Mañana vamos a hablar de eso porque es muy importante, primero por lo que salió publicado, por la exposición de este avión, una exposición donde participa directamente el FBI, y por lo que se dijo en su momento de manera formal al gobierno de México”, indicó.

“No se puede justificar la invasión”

La titular del Ejecutivo también hizo referencia a las investigaciones que se hacen en México cuando hay órdenes de aprehensión contra cabezas de grupos delictivos.

Y también reiteró que no se puede justificar la invasión o la injerencia de las autoridades estadounidenses.

“No la puede justificar porque la cooperación, la colaboración que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y todas sus instituciones para el tema de seguridad, esa seguimos avanzando, pero es cooperación sin subordinación, es colaboración sin injerencismo y eso le ha quedado muy claro a todas y todos”, sostuvo.

“Somos países iguales”

Sheinbaum incluso dijo que el caso tiene que esclarecerse "por el bien de México y de la relación bilateral".

“Repito: La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación. Se colabora, porque nosotros no hacemos injerencia allá, porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales, pero una cosa es una cosa y otra la injerencia, la intervención incluso”.

La presidenta añadió que mañana se va a dar a conocer qué fue lo que dijo entonces el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y qué fue lo que dijo entonces, con cartas, el embajador de Estados Unidos, y qué es lo que hoy se reconoce y cómo se dieron las cosas.

SPB