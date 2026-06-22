Sheinbaum Explica Qué le Preocupa a AMLO sobre Detención de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta recordó que en su momento, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador puso en pausa la relación con el entonces embajador estadounidense Ken Salazar

Ismael Zambada en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025. Foto: Reuters | ArchivoIsmael Zambada en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025. Foto: Reuters | Archivo

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