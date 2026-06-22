Sheinbaum Explica Qué le Preocupa a AMLO sobre Detención de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró cuál era la preocupación de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la detención de Ismael El Mayo Zambada, quien fue aprehendido hace casi dos años en territorio estadounidense, a donde llegó procedente de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 22 de junio de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada sobre los adelantos de un libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en los que dice que el expresidente mexicano estaba preocupado por lo que pudiera decir El Mayo en su juicio.

Sheinbaum refirió que hay que esperar a que el libro sea publicado para saber qué dice exactamente, pero de momento aclaró que la preocupación de López Obrador no era sobre lo que pudiera señalar el capo, sino por una posible participación del Gobierno de Estados Unidos en la detención en México.

“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos en la captura de El Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos”, respondió.

¿Posible injerencia de EUA?

Así, la titular del Ejecutivo federal reiteró que la preocupación de su antecesor no tenía que ver con las declaraciones del narcotraficante, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Incluso comentó que por este tema, en el sexenio anterior se “enfrió” la relación con Ken Sazalzar.

“Él (López Obrador) puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan al Mayo Zambada, no porque no debería de haber sido detenido, porque finalmente tenía también órdenes de aprehensión en México, sino cuál fue la participación de alguna agencia o del gobierno de EU —entonces estaba el presidente Biden—, en esa captura”, comentó.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, más que preocupación se trató de una solicitud para conocer con claridad qué había pasado, cómo se había dado la detención de El Mayo Zambada.

Y es que comentó que si desde el principio hubo alguna planeación de Estados Unidos, se trataría de una violación a la soberanía.

“Esa era la solicitud, más que la preocupación, el conocer qué había pasado, cómo se había dado esta detención porque de haber habido desde el principio una planeación de alguna agencia o alguna institución del Gobierno de los Estados Unidos, hubiese habido violación a la soberanía”.

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Coordinación México-EUA

En este panorama, Sheinbaum reiteró la postura actual de México, el que haya coordinación y comunicación.

Recordó que si hay información por parte de Estados Unidos, sobre la ubicación de alguna persona con orden de detención, se comparten los datos y se opera por parte de la autoridad mexicana para la captura en territorio nacional.

Finalmente, también dijo que no hay “ninguna, absolutamente ninguna (preocupación)” por lo que pudiera señalar el capo, acusado de cargos de narcotráfico en la Unión Americana.

SPB