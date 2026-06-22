Hallan a Hombre Asesinado Frente a Plantel Educativo en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este lunes en la colonia Lomas de la Unidad Modelo, en Monterrey, luego de ser presuntamente privado de la libertad.

Fuerza Civil de Nuevo LeónFoto: N+

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Violencia en Monterrey: un hombre es encontrado muerto frente a un plantel educativo tras ser secuestrado y agredido. Las investigaciones continúan. Conoce más detalles.

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Impactante asesinato en Monterrey: víctima hallada frente a plantel educativo