Hallan a Hombre Asesinado Frente a Plantel Educativo en Monterrey, Nuevo León

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes 22 de junio tras ser víctima de una presunta privación ilegal de la libertad y una agresión armada en la colonia Lomas de la Unidad Modelo, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de siete personas habrían participado en los hechos. La víctima fue interceptada por sujetos armados, quienes presuntamente la retuvieron contra su voluntad antes de trasladarla a un punto cercano a un plantel educativo de la zona.

Las investigaciones preliminares señalan que el hombre fue golpeado en repetidas ocasiones con puños y tablas, presentando además diversas huellas de violencia. Posteriormente, los agresores le dispararon, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Víctima queda frente a escuela

El cuerpo de la víctima quedó tendido frente a la institución educativa, lo que generó una movilización de elementos de seguridad y servicios periciales durante las primeras horas del día.

Tras el reporte, agentes de la Policía de Monterrey y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Peritos realizaron el levantamiento de evidencias, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley y su posterior identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este homicidio, aunque ya se realizan las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.