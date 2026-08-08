El Peso Mexicano Se Mantiene Fuerte Frente al Dólar Este Sábado 8 de Agosto de 2026

El precio del dólar hoy sábado 8 de agosto de 2026 en México es de 17.14 pesos por billete verde en promedio.

Este viernes 7 de agosto, el peso mexicano tuvo un cierre de semana destacado en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

La divisa nacional logró un avance del 0.41% al final de las transacciones bancarias debido a una caída del billete verde ante las débiles cifras de empleo en Estados Unidos.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 7 de agosto de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 7 de agosto de 2026 fue de 17.1385 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 7 de agosto en los 17.14 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 8 de agosto de 2026?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después esta se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 8 de agosto, es de 17.2195 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 8 de agosto 2026 en México

Así cotiza el dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM