Dólar

El Peso Mexicano Se Mantiene Fuerte Frente al Dólar Este Sábado 8 de Agosto de 2026

El peso mexicano cerró la semana laboral con un avance importante en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El peso mexicano tuvo una buena semana en el tipo de cambio frente al dólarEl peso mexicano tuvo una buena semana en el tipo de cambio frente al dólar. Foto: Cuartoscuro

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