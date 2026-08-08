Se Esperan Lluvias en Todas las Regiones de México Este Sábado 8 de Agosto de 2026

Para este sábado 8 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en Sinaloa (norte, centro y sur), muy fuertes en Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste), lluvias fuertes en Baja California Sur (sur), así como chubascos en Baja California.

Por otra parte, la interacción de varios fenómenos climático provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Asimismo, persistirá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Esperan Lluvias Intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte), Estado de México (oeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (suroeste y noreste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Colima, Ciudad de México, Guerrero (centro y este), Puebla (norte), Tabasco (oeste y centro), Chiapas (norte y sur) y Yucatán (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (noreste), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (sur).

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Colima, Jalisco (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (oeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.

Las precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar encharcamiento, inundaciones y deslaves.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 20 a 22 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM