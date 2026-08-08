Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias en Todas las Regiones de México Este Sábado 8 de Agosto de 2026

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con especial atención en Baja California y Sonora, donde el termómetro superará los 45 °C

Autoridades en Bahía de Banderas, Nayarit, atienden una inundaciónAutoridades en Bahía de Banderas, Nayarit, atienden una inundación. Foto: Facebook | ProteccionCivilYBomberosDeBahiaDeBanderas

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Atención México: lluvias intensas y calor extremo este sábado. Sinaloa y Nayarit bajo lluvias fuertes, mientras que Baja California y Sonora superarán los 45 °C. Conoce los detalles del clima en tu área.

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