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Monzón y Onda Tropical 25: Hay Alerta por Lluvias en Varios Estados para Este Fin de Semana

La llegada del monzón, así como de la onda tropical 25 provocarán lluvias intensas en gran parte de la República

Lluvia en MéxicoLluvias en México por monzón y onda tropical 25. Foto: Cuartoscuro

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Monzón y Onda Tropical 25: ¿En Qué Estados Hay Alerta por Lluvias Este Fin de Semana?