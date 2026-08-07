Monzón y Onda Tropical 25: Hay Alerta por Lluvias en Varios Estados para Este Fin de Semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por lluvias intensas en gran parte del país debido a la llegada del monzón, así como de la onda tropical 25. Las lluvias fuertes e intensas podrían verse acompañadas de descargas eléctricas, así como de granizo.

Advierten por fuertes lluvias en Nayarit y Jalisco

La agencia meteorológica adscrita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que se esperan lluvias intensas este viernes 7 de agosto, así como durante el fin de semana en gran parte del país. Las precipitaciones se deben a la conjunción de múltiples factores, como son la entrada del monzón mexicano sobre el noroeste de la República mexicana, así como la presencia de canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país.

También influyen una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 25 sobre el sur y occidente del territorio nacional.

Como resultado, se anticipan lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco. Estas lluvias serán de entre 75 y 150 litros por metro cuadrado, por lo que se pueden considerar en extremo intensas y de gran riesgo.

En el resto del país se anticipan chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de caída de granizo en estados del occidente y centro del país, así como de descargas eléctricas.

Seguirán las lluvias durante el fin de semana

Estas condiciones provocarán precipitaciones intensas durante el sábado 8 de agosto. Nayarit y Sinaloa esperarán lluvias de entre 75 y 150 litros por metro cuadrado.

Por su parte, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México, el sur de Veracruz y Oaxaca verán lluvias muy fuertes de hasta 75 litros por metro cuadrado.

La ola de calor prevalecerá en el norte del país. Afectará especialmente a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. En Baja California se anticipan temperaturas superiores a los 45 grados centígrados.

Lluvias bajarán de intensidad hacia el domingo 9 de agosto

Según la información del SMN, se espera que las lluvias bajen un poco de intensidad hacia el domingo 9 de agosto. Aquel día habrá lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado, en los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco.

También se anticipan chubascos y precipitaciones puntuales fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.