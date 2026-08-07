Monzón y Onda Tropical 25: Hay Alerta por Lluvias en Varios Estados para Este Fin de Semana
La llegada del monzón, así como de la onda tropical 25 provocarán lluvias intensas en gran parte de la República
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La llegada del monzón, así como de la onda tropical 25 provocarán lluvias intensas en gran parte de la República
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por lluvias intensas en gran parte del país debido a la llegada del monzón, así como de la onda tropical 25. Las lluvias fuertes e intensas podrían verse acompañadas de descargas eléctricas, así como de granizo.
La agencia meteorológica adscrita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que se esperan lluvias intensas este viernes 7 de agosto, así como durante el fin de semana en gran parte del país. Las precipitaciones se deben a la conjunción de múltiples factores, como son la entrada del monzón mexicano sobre el noroeste de la República mexicana, así como la presencia de canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país.
También influyen una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 25 sobre el sur y occidente del territorio nacional.
Como resultado, se anticipan lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco. Estas lluvias serán de entre 75 y 150 litros por metro cuadrado, por lo que se pueden considerar en extremo intensas y de gran riesgo.
En el resto del país se anticipan chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de caída de granizo en estados del occidente y centro del país, así como de descargas eléctricas.
Estas condiciones provocarán precipitaciones intensas durante el sábado 8 de agosto. Nayarit y Sinaloa esperarán lluvias de entre 75 y 150 litros por metro cuadrado.
Por su parte, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México, el sur de Veracruz y Oaxaca verán lluvias muy fuertes de hasta 75 litros por metro cuadrado.
La ola de calor prevalecerá en el norte del país. Afectará especialmente a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. En Baja California se anticipan temperaturas superiores a los 45 grados centígrados.
Según la información del SMN, se espera que las lluvias bajen un poco de intensidad hacia el domingo 9 de agosto. Aquel día habrá lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado, en los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco.
También se anticipan chubascos y precipitaciones puntuales fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.