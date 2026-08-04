Pronóstico del tiempo

Alerta por Monzón Mexicano: Marina Ordena Cierre de Puertos por Fuertes Lluvias

La Semar detalló que el fenómeno climático causará precipitaciones intensas en diferentes estados

Fuertes Lluvias Inundan la Costera Miguel Alemán en Acapulco. Foto: N+Fuertes lluvias en Guerrero causaron inundaciones. Foto: N+

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