Alerta por Monzón Mexicano: Marina Ordena Cierre de Puertos por Fuertes Lluvias

Hay alerta por monzón mexicano, por ello, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de puertos. Además, se pronostican lluvias muy fuertes varios estados.

El cierre de diferentes puertos en Sonora es una medida preventiva ante las condiciones meteorológicas ocasionadas por el monzón mexicano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cierran Puertos en Sonora Ante Riesgos por Clima; Semar Llama a Extremar Precauciones

La medida fue dada a conocer a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras persistan las condiciones adversas.

¿Qué puertos fueron cerrados?

De acuerdo con la Semar, quedó suspendida la navegación para embarcaciones mayores en el puerto de Puerto Libertad, en Sonora.

En tanto, para embarcaciones menores se ordenó el cierre de los puertos de:

Golfo de Santa Clara.

Puerto Peñasco.

Puerto Libertad.

Bahía Kino.

Las autoridades señalaron que la restricción busca reducir riesgos para las embarcaciones y las personas que realizan actividades en el mar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, en combinación con otros sistemas atmosféricos, mantendrá condiciones para lluvias en gran parte del territorio nacional.

Se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

Además, se esperan lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, mientras que otras entidades registrarán chubascos o precipitaciones aisladas.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

FBPT