Clima en CDMX Mañana 5 de Agosto 2026: Te Explicamos Pronóstico del Tiempo de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo estará el clima en la Ciudad de México (CDMX) mañana, 5 de agosto de 2026, por lo que aquí te informamos si seguirán las lluvias y si hay probabilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.
Y es que los últimos días se han registrado tormentas en varias zonas de la capital mexicana, que han ocasionado encharcamientos, caída de árboles, inundaciones y afectaciones en el transporte público.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, las recientes precipitaciones han sido provocadas por varios fenómenos meteorológicos, como:
Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera frente a costas del Pacífico central mexicano y sobre el sureste del país.
Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica en el noreste de México.
La onda tropical 24 que se desplazará sobre el sureste de la República Mexicana.
¿Cómo estará el clima mañana 5 de agosto?
Según datos del pronóstico de la Megalópolis, para mañana por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la CDMX y también en el Estado de México.
Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
Temperatura máxima estimada en CDMX: 27 a 29 °C.
Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C.
Viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
Detalles del pronóstico del tiempo
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:
Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.
Tarde: Temperatura entre 27 y 29 grados; 80% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 35 km/h.
Noche: Temperatura entre 18 y 30 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 km/h.
Recomendaciones
Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:
Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.
Extremar precauciones ante vientos fuertes.
Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.
Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.