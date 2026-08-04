Clima en CDMX Mañana 5 de Agosto 2026: Te Explicamos Pronóstico del Tiempo de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo estará el clima en la Ciudad de México (CDMX) mañana, 5 de agosto de 2026, por lo que aquí te informamos si seguirán las lluvias y si hay probabilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

Y es que los últimos días se han registrado tormentas en varias zonas de la capital mexicana, que han ocasionado encharcamientos, caída de árboles, inundaciones y afectaciones en el transporte público.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, las recientes precipitaciones han sido provocadas por varios fenómenos meteorológicos, como:

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera frente a costas del Pacífico central mexicano y sobre el sureste del país.

Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica en el noreste de México.

La onda tropical 24 que se desplazará sobre el sureste de la República Mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 4 de Agosto 2026 con Raquel Méndez: Nueva Onda Tropical

¿Cómo estará el clima mañana 5 de agosto?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, para mañana por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la CDMX y también en el Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en CDMX: 27 a 29 °C.

Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C.

Viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.

Tarde : Temperatura entre 27 y 29 grados; 80% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 18 y 30 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 km/h.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB