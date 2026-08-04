Pronóstico del tiempo

Clima en CDMX Mañana 5 de Agosto 2026: Te Explicamos Pronóstico del Tiempo de Conagua

En N+ te informamos cómo estará el clima en la Ciudad de México mañana miércoles 5 de agosto, para que tomes precauciones

Lluvia fuerte en La Raza, Ciudad de México, el 13 de Julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia fuerte en La Raza, Ciudad de México, el 13 de Julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Lluvias y granizo en CDMX mañana? Descubre el pronóstico del 5 de agosto y cómo protegerte de las tormentas. Infórmate y mantente seguro.

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