Incripciones Abiertas para Conalep en Sonora 2026: Fechas y Requisitos de Nuevo Ingreso

Hasta el 14 de agosto tendrán las y los estudiantes de nuevo ingreso para inscribirse al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, en Sonora, así lo informó la institución de media superior.



Para el proceso, el subsistema detalló que el nuevo alumnado necesitará de algunos requisitos, como por ejemplo el documento y copia del certificado de secundaria y del acta de nacimiento; el comprobante de asignación del registro en Prepason, una copia de la CURP y de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

También solicitó el número de afiliación del Seguro Social estudiantil, el correo electrónico personal, 3 fotos tamaña infantil, ya sea a color o blanco y negro, ademas de llenar el formado inscripción.



Destacó que todos los documentos se entregarán en formato físico directamente en el plantel que le corresponda a cada estudiante, los cuales son 14 en la entidad sonorense.

Ofertas educativas en Conalep Sonora

Asimismo, algunas de sus ofertas educativas son Administración, Contabilidad, Asistente Directivo, Alimentos y Bebidas, Electromecánica Industrial, Autotrónica, Mecatrónica, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Seguridad e Higiene y Protección Civil, Control de Calidad.