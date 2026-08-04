Educación

Incripciones Abiertas para Conalep en Sonora 2026: Fechas y Requisitos de Nuevo Ingreso

Hasta el 14 de agosto tendrán los estudiantes de nuevo ingreso para inscribirse al Conalep en Sonora. Aquí te decimos el proceso y los requisitos que deberá cumplir los alumnos.

Incripciones Abiertas para Conalep en Sonora 2026: Fechas y Requisitos de Nuevo IngresoIncripciones Abiertas para Conalep en Sonora 2026: Fechas y Requisitos de Nuevo Ingreso. Foto: Archivo N+

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¡Inscripciones abiertas en Conalep Sonora! Tienes hasta el 14 de agosto para asegurar tu lugar. Descubre los requisitos y ofertas educativas disponibles.

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