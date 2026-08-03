Sociedad

¿Cuándo y Dónde Hay Entrega de Uniformes Escolares Gratuitos en Hermosillo, Sonora 2026? Fechas

A partir de este lunes 3 y hasta el próximo domingo 9 de agosto se entregarán los uniformes escolares gratuitos por orden alfabético en Hermosillo, Sonora.

¿Cuándo y Dónde Hay Entrega de Uniformes Escolares Gratuitos en Hermosillo, Sonora 2026? Fechas¿Cuándo y Dónde Hay Entrega de Uniformes Escolares Gratuitos en Hermosillo, Sonora 2026? Fechas. Foto: N+

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Entrega de uniformes escolares en Hermosillo del 3 al 9 de agosto. Asiste al Centro de Usos Múltiples según tu apellido. No te quedes sin el uniforme de tus hijos.

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