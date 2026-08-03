¿Cuándo y Dónde Hay Entrega de Uniformes Escolares Gratuitos en Hermosillo, Sonora 2026? Fechas

A partir de este lunes y hasta el próximo domingo, 09 de agosto, se estarán entregando los uniformes escolares gratuitos en Hermosillo, con un total de 109 mil paquetes que incluyen las prendas y el calzado.



La entrega es en el Centro de Usos Múltiples y será en orden alfabético, comenzando el lunes con los estudiantes que su primer apellido inicia con las letras A y B. Mientras que el martes le tocará desde la C hasta la F.

Fecha de entrega para los apellidos que inician con las letras G hasta la Z

El miércoles de la G a la K, el jueves de la L a la M, para el viernes será desde la N a la R, el sábado de la S a la V, y el domingo la W y la Z.



El subsecretario de Educación del estado informó que si algún padre no puede acudir el día que le toca, el uniforme se le hará llegar hasta su escuela al momento del regreso a clases.

Invitan a acudir en tiempo y forma a la entrega de uniformes gratuitos en Hermosillo

Pero la invitación es acudir en tiempo y forma, para que los niños y niñas tengan su uniforme listo antes del regreso a las aulas, la recomendación es llegar con tiempo y llevar el vale que se les entregó a finales del ciclo pasado, pues el proceso es ágil.



De momento, ya se entregaron los uniformes en 60 municipios y esos se distribuyen directamente en las escuelas, faltan otros 10 municipios por entregar, y solamente para Hermosillo y Cajeme se implementaron los puntos de entrega, porque es donde hay más concentración de estudiantes.