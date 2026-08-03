Así se Veía la Tromba que se Formó en el Mar de Puerto Vallarta tras Tormentas

Durante la noche del 2 de agosto se formó una tromba frente a las costas de Boca de Tomatlán, en Puerto Vallarta, durante una tormenta que se registró en el municipio.

Este fenómeno meteorológico causó impresión a los habitantes que se encontraban cerca de las costas, ya que sucedió en medio de la oscuridad. La columna de agua se iluminaba con cada relámpago que caía.

Cabe señalar que tras la tormenta del pasado domingo, no se reportaron personas lesionadas, así como tampoco afectaciones graves en viviendas.

#Reportando 🌪️⚡ | ¡De película! Espectacular 𝘁𝗿𝗼𝗺𝗯𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 frente a costas de Jalisco. 🔴



🌪️⛈️ La noche de este domingo, una impactante tromba marina se formó sobre el mar frente a las costas de Boca de Tomatlán, en la zona de Puerto Vallarta, #Jalisco.



😲⚡ El… pic.twitter.com/xGotGIaDOZ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 3, 2026

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta anuncia posibles retrasos

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta informó que debido a las condiciones meteorológicas, algunos vuelos podrían presentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Por su parte, Protección Civil Jalisco, informó que a partir de las 12:00 de la tarde de este lunes se prevén lluvias moderadas a fuertes frente a las costas de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, acompañadas de rachas de viento superiores a 56 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente, oleaje elevado y posibles trombas marinas.