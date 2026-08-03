Sociedad

Así se Veía la Tromba que se Formó en el Mar de Puerto Vallarta tras Tormentas

El 3 de agosto se formó una tromba frente a las costas de Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, debido a la tormenta

Tromba marinaSe formó una tromba en el mar de Puerto Vallarta por la tormenta. Foto: Las Varas Nayarit

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Una tromba marina sorprendió a Puerto Vallarta en plena tormenta. Aunque no hubo daños graves, el aeropuerto advierte posibles retrasos. Infórmate más.

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