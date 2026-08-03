¿Cuánto Cuesta Adelantar Cita de Visa Americana 2026? Precio del Trámite para Turistas Mexicanos

La embajada de Estados Unidos en México puso en marcha un programa piloto que agiliza las entrevistas para solicitar la visa americana y acá te decimos cuánto cuesta adelantar la cita, nuevo precio para turistas mexicanos.

En los últimos días, el país norteamericano ha tomado diferentes medidas migratorias para regular la permanencia de los visitantes extranjeros, como el depósito de 20 mil dólares a personas de 50 países.

Además de que habilitó un nuevo programa que comenzará a aplicarse en México para que personas puedan adelantar su cita para la entrevista para sacar la visa estadounidense con un costo extra en su trámite.

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¿Cuánto tarda la cita para visa de turista en México?

Actualmente los tiempos de espera para realizar la entrevista en la Embajada y consulados de Estados Unidos en México es de un año, y en algunos lugares puede tardar hasta año y medio.

Una vez que los interesados se presentan a la entrevista, la aprobación de la visa y la entrega de la tarjeta de turismo puede tardar de 3 a 4 semanas, aproximadamente.

Sin embargo el tiempo de espera para la entrevista podría reducirse de forma drástica si se paga por adelantar la cita, ya que al solicitarla solo se tendría que esperar un plazo de 10 días.

¿Cuánto cuesta adelantar la cita de la visa americana?

Las citas VIP para las visas B de no inmigrante, es decir para turistas mexicanos, tendrán un precio de 750 dólares, es decir casi 13 mil pesos, más el costo por el trámite tradicional, que es de 185 dólares, 3,200 pesos aproximadamente.

Es decir que en total una persona tendría que pagar 935 dólares, que son más de 16 mil pesos, por la solicitud de la visa americana y el adelanto de la entrevista en 10 días, de acuerdo con el nuevo programa de la embajada de Estados Unidos.

Es importante señalar que pagar por la cita VIP no significa que el permiso vaya a ser aprobado automáticamente, ya que eso lo determina el oficial consular de la embajada o consulado al que vayas a acudir, y en caso de rechazo esta cifra no se reembolsa.

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