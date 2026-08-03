Sociedad

¿Cuánto Cuesta Adelantar Cita de Visa Americana 2026? Precio del Trámite para Turistas Mexicanos

El gobierno de Estados Unidos aprobó un programa piloto de citas 'VIP' que adelanta la entrevista para solicitar la visa americana con un costo extra

Conoce Cuánto Cuesta Adelantar Cita de Visa Americana 2026Estados Unidos ha tomado diferentes medidas migratorias en los últimos días. Foto: Cuartoscuro
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