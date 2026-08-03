Localizan Bolsa con Restos que Podrían Corresponder a un Feto en Querétaro

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado se registró en la colonia Satélite, en la capital queretana, tras el hallazgo de una bolsa con restos biológicos que, de manera preliminar, podrían corresponder a un feto humano.

¿Cómo fue localizado el paquete sospechoso?

De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos alertaron al número de emergencias 9-1-1 sobre la presencia de una bolsa abandonada con aparentes manchas de sangre sobre avenida de la Luz, casi en el cruce con avenida de la Piedra.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro acudieron al sitio para verificar la denuncia. Al inspeccionar la bolsa, localizaron papel con manchas hemáticas y restos biológicos, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de los indicios localizados.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde serán sometidos a estudios especializados para determinar su origen y establecer si corresponden efectivamente a un feto humano.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una conclusión oficial sobre la naturaleza de los restos ni ha informado sobre personas relacionadas con el hallazgo, por lo que la investigación permanece en curso.