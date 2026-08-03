Seguridad

Localizan Bolsa con Restos que Podrían Corresponder a un Feto en Querétaro

Autoridades de Querétaro investigan el hallazgo de una bolsa con restos biológicos y manchas hemáticas abandonada en la colonia Satélite.

Peritos Analizan Restos Biológicos Hallados en la Colonia SatélitePeritos Analizan Restos Biológicos Hallados en la Colonia Satélite. Foto: N+

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Movilización en Querétaro por hallazgo de restos biológicos en una bolsa. La Fiscalía analiza si corresponden a un feto humano. Investigación en curso.

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