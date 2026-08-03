Autoridades Desmienten Presunto Ataque en Tienda de Santa Fe Klan; Esto es lo que Informan

Después de la denuncia que hizo a través de redes sociales el rapero, Ángel Quezada, alias Santa Fe Klan, donde aseguraba que oficiales de policía habían irrumpido en su hogar y disparado en contra de personas allegadas a él, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato capital desmintió lo mencionado.

Alrededor de las 6 de la mañana, el cantante realizó una publicación, afirmando tener videos, nombres, placas y unidades de la policía que acudieron al lugar para provocar el caos.

A los pocos minutos de este anuncio, Agentes de la Fiscalía acudieron al sitio donde acordonaron la zona y comenzaron con la investigación correspondiente en torno a la denuncia hecha por el cantante.

El el transcurso del día, el Secretario de Seguridad de Guanajuato, Luis Gamba, afirmó que el contenido en el desplegado era falso, afirmando que la policía de Guanajuato había acudido a un reporte durante la madrugada de este lunes por una riña en un domicilio aledaño a la casa del artista.

Ahí, destacó que los elementos de la corporación de Seguridad fueron agredidos por 8 personas con objetos contundentes lo que provocó el resguardo de los oficiales. A su vez, varios disparos fueron hechos por una persona más que no fue identificada.

Elementos de Seguridad y unidades de refuerzo acudieron al barrio de Santa Fe para controlar la situación, donde se informó que no se logró la detención de ninguna persona, así como tampoco el aseguramiento de armas como se mencionaba.

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Santa Fe Klan borra publicación de presunto ataque en su tienda

Santa Fe Klan borró el comunicado sin dar mayores detalles, la investigación complementaria ya queda en manos de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, donde hasta el momento se informa que no hubo aseguramientos ni detenidos por parte del personal del Municipio.

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