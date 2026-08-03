Seguridad

Autoridades Desmienten Presunto Ataque en Tienda de Santa Fe Klan; Esto es lo que Informan

Autoridades de Seguridad confirman que horas antes en la misma zona se había presentado una riña, donde policías fueron agredidos.

Horas después, Santa Fe Klan borró lo que había publicado.Foto: @SantaFeKlan

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La autoridades afirman que un día antes hubo una riña en la misma zona, donde oficiales fueron agredidos.

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